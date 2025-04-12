Wrapped fragSOL Fiyatı (WFRAGSOL)
Bugün için canlı Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) fiyatı, 126.74 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 71.65M USD. WFRAGSOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped fragSOL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Wrapped fragSOL fiyat değişimi +10.56%
- Dolaşımdaki arz: 565.06K USD.
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Gün içerisinde, Wrapped fragSOL / USD fiyat değişimi, $ +12.1.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped fragSOL / USD fiyat değişimi, $ -1.6603320220.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped fragSOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped fragSOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +12.1
|+10.56%
|30 Gün
|$ -1.6603320220
|-1.31%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Wrapped fragSOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.47%
+10.56%
+0.47%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.
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|1 WFRAGSOL / VND
₫3,249,740.34
|1 WFRAGSOL / AUD
A$201.5166
|1 WFRAGSOL / GBP
￡96.3224
|1 WFRAGSOL / EUR
€111.5312
|1 WFRAGSOL / USD
$126.74
|1 WFRAGSOL / MYR
RM560.1908
|1 WFRAGSOL / TRY
₺4,823.7244
|1 WFRAGSOL / JPY
¥18,245.4904
|1 WFRAGSOL / RUB
₽10,548.5702
|1 WFRAGSOL / INR
₹10,913.5814
|1 WFRAGSOL / IDR
Rp2,148,135.271
|1 WFRAGSOL / KRW
₩180,027.833
|1 WFRAGSOL / PHP
₱7,220.3778
|1 WFRAGSOL / EGP
￡E.6,505.5642
|1 WFRAGSOL / BRL
R$742.6964
|1 WFRAGSOL / CAD
C$176.1686
|1 WFRAGSOL / BDT
৳15,402.7122
|1 WFRAGSOL / NGN
₦202,459.5456
|1 WFRAGSOL / UAH
₴5,247.036
|1 WFRAGSOL / VES
Bs8,998.54
|1 WFRAGSOL / PKR
Rs35,540.4308
|1 WFRAGSOL / KZT
₸65,497.9646
|1 WFRAGSOL / THB
฿4,243.2552
|1 WFRAGSOL / TWD
NT$4,101.3064
|1 WFRAGSOL / AED
د.إ465.1358
|1 WFRAGSOL / CHF
Fr102.6594
|1 WFRAGSOL / HKD
HK$982.235
|1 WFRAGSOL / MAD
.د.م1,178.682
|1 WFRAGSOL / MXN
$2,569.0198