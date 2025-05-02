Wrapped FRAX Logosu

Wrapped FRAX Fiyatı (WFRAX)

USD

Wrapped FRAX (WFRAX) Canlı Fiyat Grafiği

$2.46
$2.46$2.46
0.00%(1D)

Bugünkü Wrapped FRAX (WFRAX) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped FRAX (WFRAX) fiyatı, 2.46 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WFRAX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped FRAX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Wrapped FRAX fiyat değişimi -0.10%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Wrapped FRAX (WFRAX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped FRAX / USD fiyat değişimi, $ -0.002655034774693.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped FRAX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped FRAX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped FRAX / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.002655034774693-0.10%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped FRAX (WFRAX) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped FRAX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 2.44
$ 2.44$ 2.44

$ 2.53
$ 2.53$ 2.53

$ 2.53
$ 2.53$ 2.53

-0.09%

-0.10%

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Wrapped FRAX (WFRAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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Wrapped FRAX (WFRAX) Kaynağı

Resmi Websitesi

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WFRAX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WFRAX / VND
64,734.9
1 WFRAX / AUD
A$3.8376
1 WFRAX / GBP
1.845
1 WFRAX / EUR
2.1648
1 WFRAX / USD
$2.46
1 WFRAX / MYR
RM10.5534
1 WFRAX / TRY
94.8576
1 WFRAX / JPY
¥357.438
1 WFRAX / RUB
202.0152
1 WFRAX / INR
206.4924
1 WFRAX / IDR
Rp40,327.8624
1 WFRAX / KRW
3,499.2762
1 WFRAX / PHP
136.9482
1 WFRAX / EGP
￡E.125.2386
1 WFRAX / BRL
R$13.9974
1 WFRAX / CAD
C$3.3948
1 WFRAX / BDT
299.874
1 WFRAX / NGN
3,948.6198
1 WFRAX / UAH
102.336
1 WFRAX / VES
Bs211.56
1 WFRAX / PKR
Rs693.5232
1 WFRAX / KZT
1,266.0636
1 WFRAX / THB
฿81.8442
1 WFRAX / TWD
NT$77.0964
1 WFRAX / AED
د.إ9.0282
1 WFRAX / CHF
Fr2.0172
1 WFRAX / HKD
HK$19.065
1 WFRAX / MAD
.د.م22.7796
1 WFRAX / MXN
$48.1668