Wrapped MistCoin Fiyatı (WMC)
Bugün için canlı Wrapped MistCoin (WMC) fiyatı, 14.77 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.02M USD. WMC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped MistCoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 15.43K USD
- Gün içindeki Wrapped MistCoin fiyat değişimi -3.87%
- Dolaşımdaki arz: 407.28K USD.
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Gün içerisinde, Wrapped MistCoin / USD fiyat değişimi, $ -0.59603084978362.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped MistCoin / USD fiyat değişimi, $ -8.1050020520.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped MistCoin / USD fiyat değişimi, $ +44.2750571340.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped MistCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.59603084978362
|-3.87%
|30 Gün
|$ -8.1050020520
|-54.87%
|60 Gün
|$ +44.2750571340
|+299.76%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Wrapped MistCoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.29%
-3.87%
-24.14%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MistCoin is the prototype or manuscript for ERC-20. Its launch on November 3rd, 2015, coincided with the introduction of a custom token system for the Ethereum Mist Wallet. Ethereum pioneers Fabian Vogelsteller and Alex Van de Sande both lead the project. Following the release of MistCoin, hundreds of token contracts with the same exact code were deployed. Leading to the creation of the ERC-20 standard, designed and proposed by Fabian. In essence, MistCoin is the origin of every ERC-20 token. Wrapped MistCoin (WMC) was created to enable the seamless trading and use of MistCoin(MC) in a manner consistent with standard cryptocurrency protocols. This approach aligns with the conventional method applied when dealing with historical assets on Ethereum. Notably, other well-established digital assets, such as CryptoPunks, CryptoKitties, Etheria Tiles, among others, have undergone a very similar wrapping process to facilitate modern day use. WMC/MC can be freely Unwrapped and Wrapped, 1:1, by anyone at anytime.
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|1 WMC / AUD
A$23.7797
|1 WMC / GBP
￡11.9637
|1 WMC / EUR
€14.3269
|1 WMC / USD
$14.77
|1 WMC / MYR
RM66.6127
|1 WMC / TRY
₺524.1873
|1 WMC / JPY
¥2,323.321
|1 WMC / RUB
₽1,517.6175
|1 WMC / INR
₹1,279.6728
|1 WMC / IDR
Rp242,131.1088
|1 WMC / PHP
₱865.9651
|1 WMC / EGP
￡E.745.885
|1 WMC / BRL
R$89.9493
|1 WMC / CAD
C$21.1211
|1 WMC / BDT
৳1,795.2935
|1 WMC / NGN
₦22,899.1126
|1 WMC / UAH
₴626.248
|1 WMC / VES
Bs782.81
|1 WMC / PKR
Rs4,116.399
|1 WMC / KZT
₸7,843.7562
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฿511.9282
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Fr13.4407
|1 WMC / HKD
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