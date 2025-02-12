Wrapped Moonbeam Fiyatı (WGLMR)
Bugün için canlı Wrapped Moonbeam (WGLMR) fiyatı, 0.132456 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WGLMR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped Moonbeam Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 377.26K USD
- Gün içindeki Wrapped Moonbeam fiyat değişimi -4.85%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Wrapped Moonbeam / USD fiyat değişimi, $ -0.0067660962218209.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Moonbeam / USD fiyat değişimi, $ -0.0484433448.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Moonbeam / USD fiyat değişimi, $ -0.0775769492.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Moonbeam / USD fiyat değişimi, $ -0.04832447583472734.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0067660962218209
|-4.85%
|30 Gün
|$ -0.0484433448
|-36.57%
|60 Gün
|$ -0.0775769492
|-58.56%
|90 Gün
|$ -0.04832447583472734
|-26.73%
En güncel Wrapped Moonbeam fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.87%
-4.85%
+2.17%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
WGLMR is the wrapped version of Moonbeam (GLMR) Moonbeam is much more than just an EVM implementation: it’s a highly specialized Layer 1 chain that mirrors Ethereum’s Web3 RPC, accounts, keys, subscriptions, logs, and more. The Moonbeam platform extends the base Ethereum feature set with additional features such as on-chain governance, staking, and cross-chain integrations. Moonbeam combines the best of both worlds: the familiar and easy-to-use tooling of Ethereum and the scalable, interoperable architecture of Polkadot. Dive into the tools, integrations, and comprehensive tutorials to start using and building on Moonbeam.
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|1 WGLMR / AUD
A$0.20928048
|1 WGLMR / GBP
￡0.1059648
|1 WGLMR / EUR
€0.12715776
|1 WGLMR / USD
$0.132456
|1 WGLMR / MYR
RM0.59075376
|1 WGLMR / TRY
₺4.77901248
|1 WGLMR / JPY
¥20.3452416
|1 WGLMR / RUB
₽12.782004
|1 WGLMR / INR
₹11.49982992
|1 WGLMR / IDR
Rp2,171.40948864
|1 WGLMR / PHP
₱7.7023164
|1 WGLMR / EGP
￡E.6.68108064
|1 WGLMR / BRL
R$0.76294656
|1 WGLMR / CAD
C$0.18808752
|1 WGLMR / BDT
৳16.0337988
|1 WGLMR / NGN
₦198.882684
|1 WGLMR / UAH
₴5.52209064
|1 WGLMR / VES
Bs7.94736
|1 WGLMR / PKR
Rs36.95654856
|1 WGLMR / KZT
₸66.79491168
|1 WGLMR / THB
฿4.5233724
|1 WGLMR / TWD
NT$4.34720592
|1 WGLMR / CHF
Fr0.12053496
|1 WGLMR / HKD
HK$1.03050768
|1 WGLMR / MAD
.د.م1.32588456