Wrapped Neon Logosu

Wrapped Neon Fiyatı (WNEON)

USD

Wrapped Neon (WNEON) Canlı Fiyat Grafiği

$0.185095
$0.185095$0.185095
-12.20%(1D)

Bugünkü Wrapped Neon (WNEON) Fiyatı

Bugün için canlı Wrapped Neon (WNEON) fiyatı, 0.189728 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WNEON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped Neon Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.61K USD
- Gün içindeki Wrapped Neon fiyat değişimi -10.02%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

MEXC'deki WNEON / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WNEON fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Wrapped Neon (WNEON) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Neon / USD fiyat değişimi, $ -0.0211407906788777.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Neon / USD fiyat değişimi, $ -0.0714113424.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Neon / USD fiyat değişimi, $ -0.1157837507.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Neon / USD fiyat değişimi, $ -0.19122107957700214.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0211407906788777-10.02%
30 Gün$ -0.0714113424-37.63%
60 Gün$ -0.1157837507-61.02%
90 Gün$ -0.19122107957700214-50.19%

Wrapped Neon (WNEON) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Neon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.186335
$ 0.186335$ 0.186335

$ 0.211903
$ 0.211903$ 0.211903

$ 3.82
$ 3.82$ 3.82

-2.24%

-10.02%

-29.55%

Wrapped Neon (WNEON) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.61K
$ 9.61K$ 9.61K

0.00
0.00 0.00

Wrapped Neon (WNEON) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped Neon (WNEON) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped Neon (WNEON) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WNEON Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WNEON / AUD
A$0.29977024
1 WNEON / GBP
0.1517824
1 WNEON / EUR
0.18213888
1 WNEON / USD
$0.189728
1 WNEON / MYR
RM0.84618688
1 WNEON / TRY
6.84538624
1 WNEON / JPY
¥29.1422208
1 WNEON / RUB
18.308752
1 WNEON / INR
16.47218496
1 WNEON / IDR
Rp3,110.29458432
1 WNEON / PHP
11.0326832
1 WNEON / EGP
￡E.9.56988032
1 WNEON / BRL
R$1.09283328
1 WNEON / CAD
C$0.26941376
1 WNEON / BDT
22.9665744
1 WNEON / NGN
284.876592
1 WNEON / UAH
7.90976032
1 WNEON / VES
Bs11.38368
1 WNEON / PKR
Rs52.93600928
1 WNEON / KZT
95.67603584
1 WNEON / THB
฿6.4792112
1 WNEON / TWD
NT$6.22687296
1 WNEON / CHF
Fr0.17265248
1 WNEON / HKD
HK$1.47608384
1 WNEON / MAD
.د.م1.89917728