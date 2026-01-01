Bugünkü Wrapped SOMI Fiyatı

Bugünkü Wrapped SOMI (WSOMI) fiyatı $ 0,246717 olup, son 24 saatte % 0,91 değişim gösterdi. Mevcut WSOMI / USD dönüşüm oranı WSOMI başına $ 0,246717 şeklindedir.

Wrapped SOMI, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.585.555 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 42,99M WSOMI şeklindedir. Son 24 saat içinde WSOMI, $ 0,242287 (en düşük) ile $ 0,253548 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,81 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,212565 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WSOMI, son bir saatte +%1,02 ve son 7 günde -%5,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped SOMI (WSOMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,59M$ 10,59M $ 10,59M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,59M$ 10,59M $ 10,59M Dolaşım Arzı 42,99M 42,99M 42,99M Toplam Arz 42.993.473,84125014 42.993.473,84125014 42.993.473,84125014

Şu anki Wrapped SOMI piyasa değeri $ 10,59M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WSOMI arzı 42,99M olup, toplam arzı 42993473.84125014. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,59M.