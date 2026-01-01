Bugünkü WuAI Fiyatı

Bugünkü WuAI (WUAI) fiyatı $ 0,00002823 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut WUAI / USD dönüşüm oranı WUAI başına $ 0,00002823 şeklindedir.

WuAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 23.516 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 832,91M WUAI şeklindedir. Son 24 saat içinde WUAI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00037629 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001528 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WUAI, son bir saatte -- ve son 7 günde +%67,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WuAI (WUAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 23,52K$ 23,52K $ 23,52K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28,03K$ 28,03K $ 28,03K Dolaşım Arzı 832,91M 832,91M 832,91M Toplam Arz 992.907.818,0421511 992.907.818,0421511 992.907.818,0421511

Şu anki WuAI piyasa değeri $ 23,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WUAI arzı 832,91M olup, toplam arzı 992907818.0421511. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28,03K.