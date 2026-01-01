Bugünkü X1000 Fiyatı

Bugünkü X1000 (X1000) fiyatı $ 0,00153965 olup, son 24 saatte % 4,30 değişim gösterdi. Mevcut X1000 / USD dönüşüm oranı X1000 başına $ 0,00153965 şeklindedir.

X1000, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.924.472 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,00B X1000 şeklindedir. Son 24 saat içinde X1000, $ 0,00152487 (en düşük) ile $ 0,00162298 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00198036 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, X1000, son bir saatte -%0,52 ve son 7 günde -%0,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

X1000 (X1000) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,92M$ 13,92M $ 13,92M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,92M$ 13,92M $ 13,92M Dolaşım Arzı 9,00B 9,00B 9,00B Toplam Arz 8.999.998.147,39383 8.999.998.147,39383 8.999.998.147,39383

Şu anki X1000 piyasa değeri $ 13,92M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki X1000 arzı 9,00B olup, toplam arzı 8999998147.39383. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,92M.