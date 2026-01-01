Bugünkü x4Pay Fiyatı

Bugünkü x4Pay (X4PAY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 5,47 değişim gösterdi. Mevcut X4PAY / USD dönüşüm oranı X4PAY başına -- şeklindedir.

x4Pay, şu anda piyasa değeri açısından $ 101.091 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,41M X4PAY şeklindedir. Son 24 saat içinde X4PAY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00329667 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, X4PAY, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%28,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

x4Pay (X4PAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 101,09K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 101,09K Dolaşım Arzı 999,41M Toplam Arz 999.412.770,122905

Şu anki x4Pay piyasa değeri $ 101,09K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki X4PAY arzı 999,41M olup, toplam arzı 999412770.122905. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 101,09K.