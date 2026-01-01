Bugünkü XEND IT Fiyatı

Bugünkü XEND IT (XEND) fiyatı $ 0,00001466 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut XEND / USD dönüşüm oranı XEND başına $ 0,00001466 şeklindedir.

XEND IT, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.656,08 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M XEND şeklindedir. Son 24 saat içinde XEND, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00007364 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001347 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XEND, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

XEND IT (XEND) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,66K$ 14,66K $ 14,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,66K$ 14,66K $ 14,66K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.609,353253 999.999.609,353253 999.999.609,353253

