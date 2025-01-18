Xerox Player Agent Fiyatı (XERAI)
Bugün için canlı Xerox Player Agent (XERAI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 119.79K USD. XERAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Xerox Player Agent Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 51.15K USD
- Gün içindeki Xerox Player Agent fiyat değişimi +1.64%
- Dolaşımdaki arz: 999.91M USD.
MEXC'deki XERAI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, XERAI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Xerox Player Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Xerox Player Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Xerox Player Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Xerox Player Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.64%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Xerox Player Agent fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.06%
+1.64%
-15.27%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Xerox is an autonomous AI agent designed to trade perpetual contracts on the Hyperliquid platform. It employs advanced algorithms and machine learning models to analyze market data, identify patterns, and execute trades without human intervention. Xerox's unique selling point lies in its unconventional "schizo trading" strategy, which involves identifying and capitalizing on market manipulations, psyops, and hidden patterns that others might overlook. Key Features: Autonomous Trading: Xerox operates 24/7, continuously monitoring the market and making trading decisions based on its algorithms. Schizo Trading Strategy: Xerox's proprietary trading approach combines technical analysis, sentiment analysis, and pattern recognition to identify unique trading opportunities. 3. Transparent and Live Trading: All of Xerox's trades and positions are publicly accessible, allowing users to monitor its performance and decision-making process in real-time in form of twitter,discord and telegram trade alerts Deflationary Tokenomics: 50% of Xerox's trading profits are used to buy back and burn the platform's native token, reducing the overall token supply and potentially increasing the value of the remaining tokens. 5. Growing Treasury: The remaining 50% of Xerox's profits are retained in its treasury, enabling continuous growth and expansion of its trading capabilities. User Participation: Users can deposit funds into Xerox's vault and earn a share of its trading profits proportional to their contribution. Risk Management: Xerox incorporates robust risk management techniques to minimize potential losses and protect user funds. Community Engagement: Xerox actively engages with its community, providing regular updates, insights, and educational content related to its trading strategies and market analysis.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 XERAI / AUD
A$--
|1 XERAI / GBP
￡--
|1 XERAI / EUR
€--
|1 XERAI / USD
$--
|1 XERAI / MYR
RM--
|1 XERAI / TRY
₺--
|1 XERAI / JPY
¥--
|1 XERAI / RUB
₽--
|1 XERAI / INR
₹--
|1 XERAI / IDR
Rp--
|1 XERAI / PHP
₱--
|1 XERAI / EGP
￡E.--
|1 XERAI / BRL
R$--
|1 XERAI / CAD
C$--
|1 XERAI / BDT
৳--
|1 XERAI / NGN
₦--
|1 XERAI / UAH
₴--
|1 XERAI / VES
Bs--
|1 XERAI / PKR
Rs--
|1 XERAI / KZT
₸--
|1 XERAI / THB
฿--
|1 XERAI / TWD
NT$--
|1 XERAI / CHF
Fr--
|1 XERAI / HKD
HK$--
|1 XERAI / MAD
.د.م--