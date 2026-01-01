Bugünkü Xertra Fiyatı

Bugünkü Xertra (STRAX) fiyatı $ 0,02025241 olup, son 24 saatte % 0,17 değişim gösterdi. Mevcut STRAX / USD dönüşüm oranı STRAX başına $ 0,02025241 şeklindedir.

Xertra, şu anda piyasa değeri açısından $ 41.430.211 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,04B STRAX şeklindedir. Son 24 saat içinde STRAX, $ 0,01922638 (en düşük) ile $ 0,02065846 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 22,77 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0114071 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, STRAX, son bir saatte +%0,35 ve son 7 günde +%2,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Xertra (STRAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 41,43M$ 41,43M $ 41,43M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 42,95M$ 42,95M $ 42,95M Dolaşım Arzı 2,04B 2,04B 2,04B Toplam Arz 2.118.732.884,880799 2.118.732.884,880799 2.118.732.884,880799

