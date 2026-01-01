Bugünkü XFROG Fiyatı

Bugünkü XFROG (XFROG) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 33,90 değişim gösterdi. Mevcut XFROG / USD dönüşüm oranı XFROG başına -- şeklindedir.

XFROG, şu anda piyasa değeri açısından $ 674.083 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 210,00B XFROG şeklindedir. Son 24 saat içinde XFROG, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XFROG, son bir saatte -%10,00 ve son 7 günde -%40,55 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

XFROG (XFROG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 674,08K$ 674,08K $ 674,08K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 674,08K$ 674,08K $ 674,08K Dolaşım Arzı 210,00B 210,00B 210,00B Toplam Arz 210.000.000.000,0 210.000.000.000,0 210.000.000.000,0

Şu anki XFROG piyasa değeri $ 674,08K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XFROG arzı 210,00B olup, toplam arzı 210000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 674,08K.