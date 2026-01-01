Bugünkü XGame Fiyatı

Bugünkü XGame (XGAME) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,28 değişim gösterdi. Mevcut XGAME / USD dönüşüm oranı XGAME başına -- şeklindedir.

XGame, şu anda piyasa değeri açısından $ 293.999 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 375,34M XGAME şeklindedir. Son 24 saat içinde XGAME, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,053131 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XGAME, son bir saatte +%0,12 ve son 7 günde -%28,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

XGame (XGAME) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 294,00K$ 294,00K $ 294,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 783,29K$ 783,29K $ 783,29K Dolaşım Arzı 375,34M 375,34M 375,34M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki XGame piyasa değeri $ 294,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XGAME arzı 375,34M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 783,29K.