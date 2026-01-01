Bugünkü Xian Fiyatı

Bugünkü Xian (XIAN) fiyatı $ 0,00189442 olup, son 24 saatte % 1,22 değişim gösterdi. Mevcut XIAN / USD dönüşüm oranı XIAN başına $ 0,00189442 şeklindedir.

Xian, şu anda piyasa değeri açısından $ 32.769 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 17,30M XIAN şeklindedir. Son 24 saat içinde XIAN, $ 0,00188443 (en düşük) ile $ 0,00192429 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01092697 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00181998 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XIAN, son bir saatte -- ve son 7 günde -%7,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Xian (XIAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,77K$ 32,77K $ 32,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 210,49K$ 210,49K $ 210,49K Dolaşım Arzı 17,30M 17,30M 17,30M Toplam Arz 111.109.835,0 111.109.835,0 111.109.835,0

Şu anki Xian piyasa değeri $ 32,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XIAN arzı 17,30M olup, toplam arzı 111109835.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 210,49K.