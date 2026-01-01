Bugünkü XMEME Fiyatı

Bugünkü XMEME (XMEME) fiyatı $ 0,00000713 olup, son 24 saatte % 1,48 değişim gösterdi. Mevcut XMEME / USD dönüşüm oranı XMEME başına $ 0,00000713 şeklindedir.

XMEME, şu anda piyasa değeri açısından $ 712.963 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B XMEME şeklindedir. Son 24 saat içinde XMEME, $ 0,00000696 (en düşük) ile $ 0,00000728 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00001789 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000062 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XMEME, son bir saatte +%0,06 ve son 7 günde -%1,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

XMEME (XMEME) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 712,96K$ 712,96K $ 712,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 712,96K$ 712,96K $ 712,96K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki XMEME piyasa değeri $ 712,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XMEME arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 712,96K.