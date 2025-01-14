xSUSHI Fiyatı (XSUSHI)
Bugün için canlı xSUSHI (XSUSHI) fiyatı, 2.05 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 15.89M USD. XSUSHI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
xSUSHI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 22.77K USD
- Gün içindeki xSUSHI fiyat değişimi -2.84%
- Dolaşımdaki arz: 7.76M USD.
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Gün içerisinde, xSUSHI / USD fiyat değişimi, $ -0.059934426147451.
Son 30 gün içerisinde, xSUSHI / USD fiyat değişimi, $ -0.6747158850.
Son 60 gün içerisinde, xSUSHI / USD fiyat değişimi, $ +1.9553840950.
Son 90 gün içerisinde, xSUSHI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.059934426147451
|-2.84%
|30 Gün
|$ -0.6747158850
|-32.91%
|60 Gün
|$ +1.9553840950
|+95.38%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel xSUSHI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.72%
-2.84%
-21.97%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
xSUSHI is a token similar to our SushiSwap's Liquidity Provider tokens, that you receive in exchange for staking SUSHI tokens in the Sushibar. While holding the token, it will appreciate it value, as fees from our exchange platform are "served to the Sushibar". The xSUSHI token is always worth more than a regular SUSHI token.
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|1 XSUSHI / AUD
A$3.3005
|1 XSUSHI / GBP
￡1.6605
|1 XSUSHI / EUR
€1.9885
|1 XSUSHI / USD
$2.05
|1 XSUSHI / MYR
RM9.2455
|1 XSUSHI / TRY
₺72.7545
|1 XSUSHI / JPY
¥322.465
|1 XSUSHI / RUB
₽210.6375
|1 XSUSHI / INR
₹177.612
|1 XSUSHI / IDR
Rp33,606.552
|1 XSUSHI / PHP
₱120.1915
|1 XSUSHI / EGP
￡E.103.525
|1 XSUSHI / BRL
R$12.4845
|1 XSUSHI / CAD
C$2.9315
|1 XSUSHI / BDT
৳249.1775
|1 XSUSHI / NGN
₦3,178.279
|1 XSUSHI / UAH
₴86.92
|1 XSUSHI / VES
Bs108.65
|1 XSUSHI / PKR
Rs571.335
|1 XSUSHI / KZT
₸1,088.673
|1 XSUSHI / THB
฿71.053
|1 XSUSHI / TWD
NT$67.896
|1 XSUSHI / CHF
Fr1.8655
|1 XSUSHI / HKD
HK$15.949
|1 XSUSHI / MAD
.د.م20.6845