Bugünkü Y U NO Fiyatı

Bugünkü Y U NO (YUNO) fiyatı $ 0,00000469 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut YUNO / USD dönüşüm oranı YUNO başına $ 0,00000469 şeklindedir.

Y U NO, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.683,8 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,14M YUNO şeklindedir. Son 24 saat içinde YUNO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00012974 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000431 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YUNO, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Y U NO (YUNO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,68K$ 4,68K $ 4,68K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,68K$ 4,68K $ 4,68K Dolaşım Arzı 999,14M 999,14M 999,14M Toplam Arz 999.137.957,379093 999.137.957,379093 999.137.957,379093

