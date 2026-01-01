Bugünkü YAPE Fiyatı

Bugünkü YAPE (YAPE) fiyatı $ 0,00345456 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut YAPE / USD dönüşüm oranı YAPE başına $ 0,00345456 şeklindedir.

YAPE, şu anda piyasa değeri açısından $ 65.102 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 18,85M YAPE şeklindedir. Son 24 saat içinde YAPE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,087726 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00333613 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YAPE, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

YAPE (YAPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 65,10K$ 65,10K $ 65,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 65,10K$ 65,10K $ 65,10K Dolaşım Arzı 18,85M 18,85M 18,85M Toplam Arz 18.845.271,61203556 18.845.271,61203556 18.845.271,61203556

