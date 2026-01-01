Bugünkü Yellow BNB 4 Fiyatı

Bugünkü Yellow BNB 4 (YBNB) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,41 değişim gösterdi. Mevcut YBNB / USD dönüşüm oranı YBNB başına -- şeklindedir.

Yellow BNB 4, şu anda piyasa değeri açısından $ 21.164 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 936,20M YBNB şeklindedir. Son 24 saat içinde YBNB, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YBNB, son bir saatte -%0,72 ve son 7 günde +%9,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Yellow BNB 4 (YBNB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21,16K$ 21,16K $ 21,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,16K$ 21,16K $ 21,16K Dolaşım Arzı 936,20M 936,20M 936,20M Toplam Arz 936.198.276,7739991 936.198.276,7739991 936.198.276,7739991

Şu anki Yellow BNB 4 piyasa değeri $ 21,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YBNB arzı 936,20M olup, toplam arzı 936198276.7739991. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,16K.