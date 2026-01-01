Bugünkü Yield Optimizer EUR Fiyatı

Bugünkü Yield Optimizer EUR (YOEUR) fiyatı $ 1,19 olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut YOEUR / USD dönüşüm oranı YOEUR başına $ 1,19 şeklindedir.

Yield Optimizer EUR, şu anda piyasa değeri açısından $ 102.664 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 86,07K YOEUR şeklindedir. Son 24 saat içinde YOEUR, $ 1,19 (en düşük) ile $ 1,19 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,2 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YOEUR, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -%0,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 102,66K$ 102,66K $ 102,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 102,66K$ 102,66K $ 102,66K Dolaşım Arzı 86,07K 86,07K 86,07K Toplam Arz 86.071,0 86.071,0 86.071,0

Şu anki Yield Optimizer EUR piyasa değeri $ 102,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YOEUR arzı 86,07K olup, toplam arzı 86071.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 102,66K.