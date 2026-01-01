Bugünkü YinYang Fiyatı

Bugünkü YinYang (阴阳) fiyatı $ 0,00000558 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut 阴阳 / USD dönüşüm oranı 阴阳 başına $ 0,00000558 şeklindedir.

YinYang, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.580,48 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B 阴阳 şeklindedir. Son 24 saat içinde 阴阳, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00062779 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000050 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 阴阳, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

YinYang (阴阳) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,58K$ 5,58K $ 5,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,58K$ 5,58K $ 5,58K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki YinYang piyasa değeri $ 5,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 阴阳 arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,58K.