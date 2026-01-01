Bugünkü YLDS Fiyatı

Bugünkü YLDS (YLDS) fiyatı $ 1,0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut YLDS / USD dönüşüm oranı YLDS başına $ 1,0 şeklindedir.

YLDS, şu anda piyasa değeri açısından $ 219.290.176 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 219,25M YLDS şeklindedir. Son 24 saat içinde YLDS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,999202 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YLDS, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

YLDS (YLDS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 219,29M$ 219,29M $ 219,29M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 219,29M$ 219,29M $ 219,29M Dolaşım Arzı 219,25M 219,25M 219,25M Toplam Arz 219.246.327,11 219.246.327,11 219.246.327,11

