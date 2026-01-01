Bugünkü yskaela Fiyatı

Bugünkü yskaela (YSKA) fiyatı $ 0,00000638 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut YSKA / USD dönüşüm oranı YSKA başına $ 0,00000638 şeklindedir.

yskaela, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.370,59 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,64M YSKA şeklindedir. Son 24 saat içinde YSKA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00041718 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000637 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YSKA, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

yskaela (YSKA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,37K$ 6,37K $ 6,37K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,37K$ 6,37K $ 6,37K Dolaşım Arzı 998,64M 998,64M 998,64M Toplam Arz 998.638.843,474075 998.638.843,474075 998.638.843,474075

Şu anki yskaela piyasa değeri $ 6,37K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YSKA arzı 998,64M olup, toplam arzı 998638843.474075. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,37K.