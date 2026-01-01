Bugünkü Yucky Fiyatı

Bugünkü Yucky (YUCKY) fiyatı $ 0,00000721 olup, son 24 saatte % 2,30 değişim gösterdi. Mevcut YUCKY / USD dönüşüm oranı YUCKY başına $ 0,00000721 şeklindedir.

Yucky, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.205,39 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M YUCKY şeklindedir. Son 24 saat içinde YUCKY, $ 0,00000714 (en düşük) ile $ 0,00000742 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00041464 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000714 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YUCKY, son bir saatte -- ve son 7 günde -%12,41 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Yucky (YUCKY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,21K$ 7,21K $ 7,21K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,21K$ 7,21K $ 7,21K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.952.580,426169 999.952.580,426169 999.952.580,426169

Şu anki Yucky piyasa değeri $ 7,21K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YUCKY arzı 999,95M olup, toplam arzı 999952580.426169. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,21K.