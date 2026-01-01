Bugünkü YULI Fiyatı

Bugünkü YULI (YULI) fiyatı $ 0,00003196 olup, son 24 saatte % 14,68 değişim gösterdi. Mevcut YULI / USD dönüşüm oranı YULI başına $ 0,00003196 şeklindedir.

YULI, şu anda piyasa değeri açısından $ 275.362 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 8,00B YULI şeklindedir. Son 24 saat içinde YULI, $ 0,0000269 (en düşük) ile $ 0,00004369 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00367269 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001104 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YULI, son bir saatte -%11,81 ve son 7 günde +%12,36 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

YULI (YULI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 275,36K$ 275,36K $ 275,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 275,36K$ 275,36K $ 275,36K Dolaşım Arzı 8,00B 8,00B 8,00B Toplam Arz 8.000.000.000,0 8.000.000.000,0 8.000.000.000,0

Şu anki YULI piyasa değeri $ 275,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YULI arzı 8,00B olup, toplam arzı 8000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 275,36K.