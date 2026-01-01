Bugünkü Zaia by Virtuals Fiyatı

Bugünkü Zaia by Virtuals (ZAIA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,50 değişim gösterdi. Mevcut ZAIA / USD dönüşüm oranı ZAIA başına -- şeklindedir.

Zaia by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 310.163 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ZAIA şeklindedir. Son 24 saat içinde ZAIA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00198746 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZAIA, son bir saatte +%1,43 ve son 7 günde -%7,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Zaia by Virtuals (ZAIA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 310,16K$ 310,16K $ 310,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 310,16K$ 310,16K $ 310,16K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

