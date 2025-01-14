Zazu Fiyatı (ZAZU)
Bugün için canlı Zazu (ZAZU) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 195.69K USD. ZAZU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Zazu Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.07K USD
- Gün içindeki Zazu fiyat değişimi -9.50%
- Dolaşımdaki arz: 999.94M USD.
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Gün içerisinde, Zazu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Zazu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Zazu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Zazu / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-9.50%
|30 Gün
|$ 0
|-34.99%
|60 Gün
|$ 0
|-92.67%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Zazu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.09%
-9.50%
-26.93%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Staring cat meme but Wait I'm goated. The Zazu Cat Meme Project is a fun and creative initiative that combines humor, art, and blockchain technology. The project features the confident and sassy Zazu cat from Disney's The Lion King and allows users to create, share, and vote on memes. With a focus on community engagement and creativity, the project aims to bring people together and provide a lighthearted entertainment experience. At the heart of the project is the ZAZU coin, which is used to create and share memes, vote on popular memes, and participate in community activities. Users can earn rewards and badges for creating and sharing popular memes, and climb the ranks to become the ultimate Zazu cat meme master.
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