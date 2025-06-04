ZENY Fiyatı (ZENY)
Bugün için canlı ZENY (ZENY) fiyatı, 0,143838 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 379,32K USD. ZENY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ZENY Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki ZENY fiyat değişimi -%0,28
- Dolaşımdaki arz: 2,64M USD.
MEXC'deki ZENY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ZENY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, ZENY / USD fiyat değişimi, $ -0,0004039207702323.
Son 30 gün içerisinde, ZENY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ZENY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ZENY / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0004039207702323
|-%0,28
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ZENY fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,35
-%0,28
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ZENY / VND
₫3.785,09697
|1 ZENY / AUD
A$0,22151052
|1 ZENY / GBP
￡0,10500174
|1 ZENY / EUR
€0,12513906
|1 ZENY / USD
$0,143838
|1 ZENY / MYR
RM0,60987312
|1 ZENY / TRY
₺5,62694256
|1 ZENY / JPY
¥20,70691848
|1 ZENY / RUB
₽11,35888686
|1 ZENY / INR
₹12,32835498
|1 ZENY / IDR
Rp2.357,99962272
|1 ZENY / KRW
₩198,12389958
|1 ZENY / PHP
₱8,0117766
|1 ZENY / EGP
￡E.7,14299508
|1 ZENY / BRL
R$0,80980794
|1 ZENY / CAD
C$0,19705806
|1 ZENY / BDT
৳17,58275712
|1 ZENY / NGN
₦227,59055226
|1 ZENY / UAH
₴5,9764689
|1 ZENY / VES
Bs13,808448
|1 ZENY / PKR
Rs40,46019102
|1 ZENY / KZT
₸73,68676902
|1 ZENY / THB
฿4,69199556
|1 ZENY / TWD
NT$4,31657838
|1 ZENY / AED
د.إ0,52788546
|1 ZENY / CHF
Fr0,11794716
|1 ZENY / HKD
HK$1,12768992
|1 ZENY / MAD
.د.م1,32187122
|1 ZENY / MXN
$2,77031988