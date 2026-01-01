Bugünkü ZeroTrust Fiyatı

Bugünkü ZeroTrust (ZERØ) fiyatı $ 0,00291533 olup, son 24 saatte % 0,40 değişim gösterdi. Mevcut ZERØ / USD dönüşüm oranı ZERØ başına $ 0,00291533 şeklindedir.

ZeroTrust, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.074.850 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 367,74M ZERØ şeklindedir. Son 24 saat içinde ZERØ, $ 0,00272841 (en düşük) ile $ 0,00301588 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01017111 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00134542 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZERØ, son bir saatte -%0,18 ve son 7 günde -%12,54 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZeroTrust (ZERØ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,07M$ 1,07M $ 1,07M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,92M$ 2,92M $ 2,92M Dolaşım Arzı 367,74M 367,74M 367,74M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ZeroTrust piyasa değeri $ 1,07M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZERØ arzı 367,74M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,92M.