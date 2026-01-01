Bugünkü ZeroX King Fiyatı

Bugünkü ZeroX King (0XK) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut 0XK / USD dönüşüm oranı 0XK başına -- şeklindedir.

ZeroX King, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.884,1 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 45,63B 0XK şeklindedir. Son 24 saat içinde 0XK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000345 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 0XK, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZeroX King (0XK) Piyasa Bilgileri

