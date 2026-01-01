Bugünkü ZIBA Fiyatı

Bugünkü ZIBA (ZIB) fiyatı $ 0,00009422 olup, son 24 saatte % 0,70 değişim gösterdi. Mevcut ZIB / USD dönüşüm oranı ZIB başına $ 0,00009422 şeklindedir.

ZIBA, şu anda piyasa değeri açısından $ 94.223 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ZIB şeklindedir. Son 24 saat içinde ZIB, $ 0,00009027 (en düşük) ile $ 0,0000968 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00179616 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00008978 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZIB, son bir saatte -%0,08 ve son 7 günde -%5,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZIBA (ZIB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 94,22K$ 94,22K $ 94,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 94,22K$ 94,22K $ 94,22K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ZIBA piyasa değeri $ 94,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZIB arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 94,22K.