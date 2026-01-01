Bugünkü Zirodelta Fiyatı

Bugünkü Zirodelta (ZDLT) fiyatı $ 0,00083362 olup, son 24 saatte % 9,62 değişim gösterdi. Mevcut ZDLT / USD dönüşüm oranı ZDLT başına $ 0,00083362 şeklindedir.

Zirodelta, şu anda piyasa değeri açısından $ 833.261 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,91M ZDLT şeklindedir. Son 24 saat içinde ZDLT, $ 0,00077335 (en düşük) ile $ 0,00094118 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00822159 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00008755 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZDLT, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%27,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Zirodelta (ZDLT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 833,26K$ 833,26K $ 833,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 833,26K$ 833,26K $ 833,26K Dolaşım Arzı 999,91M 999,91M 999,91M Toplam Arz 999.911.647,4462736 999.911.647,4462736 999.911.647,4462736

Şu anki Zirodelta piyasa değeri $ 833,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZDLT arzı 999,91M olup, toplam arzı 999911647.4462736. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 833,26K.