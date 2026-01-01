Bugünkü ZKLSOL Fiyatı

Bugünkü ZKLSOL (ZKFG) fiyatı $ 0,075529 olup, son 24 saatte % 0,33 değişim gösterdi. Mevcut ZKFG / USD dönüşüm oranı ZKFG başına $ 0,075529 şeklindedir.

ZKLSOL, şu anda piyasa değeri açısından $ 974.323 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 12,90M ZKFG şeklindedir. Son 24 saat içinde ZKFG, $ 0,075061 (en düşük) ile $ 0,077163 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,114213 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,067867 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZKFG, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%2,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZKLSOL (ZKFG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 974,32K$ 974,32K $ 974,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,95M$ 1,95M $ 1,95M Dolaşım Arzı 12,90M 12,90M 12,90M Toplam Arz 25.800.000,0 25.800.000,0 25.800.000,0

Şu anki ZKLSOL piyasa değeri $ 974,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZKFG arzı 12,90M olup, toplam arzı 25800000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,95M.