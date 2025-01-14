zKML Fiyatı (ZKML)
Bugün için canlı zKML (ZKML) fiyatı, 0.258332 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 24.90M USD. ZKML / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
zKML Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 152.78K USD
- Gün içindeki zKML fiyat değişimi +2.12%
- Dolaşımdaki arz: 96.43M USD.
MEXC'deki ZKML / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ZKML fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, zKML / USD fiyat değişimi, $ +0.00537183.
Son 30 gün içerisinde, zKML / USD fiyat değişimi, $ -0.1351572874.
Son 60 gün içerisinde, zKML / USD fiyat değişimi, $ +0.1139820975.
Son 90 gün içerisinde, zKML / USD fiyat değişimi, $ +0.12092554677722955.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00537183
|+2.12%
|30 Gün
|$ -0.1351572874
|-52.31%
|60 Gün
|$ +0.1139820975
|+44.12%
|90 Gün
|$ +0.12092554677722955
|+88.01%
En güncel zKML fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+5.41%
+2.12%
-23.06%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
zKML is a groundbreaking crypto project revolutionizing digital privacy and security through innovative solutions. At its core, zKML prioritizes user privacy and security, offering cutting-edge technologies to safeguard digital interactions. Our flagship offerings include the zKOS operating system and Mobile-zKOS, designed to ensure secure communication on both desktop and mobile devices. Core Principles: At zKML, we adhere to stringent principles centered around user privacy and security. Our core values include: Privacy First: We believe in empowering users with complete control over their digital footprint, ensuring that their personal information remains confidential and secure. Security by Design: Our solutions are meticulously crafted to provide robust security measures, safeguarding users against digital threats and vulnerabilities. Innovation: We continuously push the boundaries of technology, leveraging advanced cryptographic techniques to deliver state-of-the-art solutions.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ZKML / AUD
A$0.41591452
|1 ZKML / GBP
￡0.20924892
|1 ZKML / EUR
€0.25058204
|1 ZKML / USD
$0.258332
|1 ZKML / MYR
RM1.16507732
|1 ZKML / TRY
₺9.16820268
|1 ZKML / JPY
¥40.59170716
|1 ZKML / RUB
₽26.543613
|1 ZKML / INR
₹22.38188448
|1 ZKML / IDR
Rp4,234.95014208
|1 ZKML / PHP
₱15.15633844
|1 ZKML / EGP
￡E.13.045766
|1 ZKML / BRL
R$1.57324188
|1 ZKML / CAD
C$0.36941476
|1 ZKML / BDT
৳31.4002546
|1 ZKML / NGN
₦400.51276616
|1 ZKML / UAH
₴10.9532768
|1 ZKML / VES
Bs13.691596
|1 ZKML / PKR
Rs71.9971284
|1 ZKML / KZT
₸137.18979192
|1 ZKML / THB
฿8.94603716
|1 ZKML / TWD
NT$8.5637058
|1 ZKML / CHF
Fr0.23508212
|1 ZKML / HKD
HK$2.00982296
|1 ZKML / MAD
.د.م2.60656988