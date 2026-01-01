Bugünkü zkRace Fiyatı

Bugünkü zkRace (ZERC) fiyatı $ 0,01046078 olup, son 24 saatte % 3,45 değişim gösterdi. Mevcut ZERC / USD dönüşüm oranı ZERC başına $ 0,01046078 şeklindedir.

zkRace, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.255.652 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 120,00M ZERC şeklindedir. Son 24 saat içinde ZERC, $ 0,00976287 (en düşük) ile $ 0,01133984 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 8,24 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00917182 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZERC, son bir saatte -%0,07 ve son 7 günde -%17,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

zkRace (ZERC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Dolaşım Arzı 120,00M 120,00M 120,00M Toplam Arz 120.000.000,0 120.000.000,0 120.000.000,0

Şu anki zkRace piyasa değeri $ 1,26M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZERC arzı 120,00M olup, toplam arzı 120000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,26M.