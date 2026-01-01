Bugünkü zkSealevel Fiyatı

Bugünkü zkSealevel (ZKSL) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,32 değişim gösterdi. Mevcut ZKSL / USD dönüşüm oranı ZKSL başına -- şeklindedir.

zkSealevel, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.530,9 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 968,66M ZKSL şeklindedir. Son 24 saat içinde ZKSL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00499781 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZKSL, son bir saatte +%1,42 ve son 7 günde -%34,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

zkSealevel (ZKSL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,53K$ 17,53K $ 17,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,53K$ 17,53K $ 17,53K Dolaşım Arzı 968,66M 968,66M 968,66M Toplam Arz 968.661.205,287654 968.661.205,287654 968.661.205,287654

