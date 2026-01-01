Bugünkü ZOLANA Fiyatı

Bugünkü ZOLANA (ZOL) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 9,25 değişim gösterdi. Mevcut ZOL / USD dönüşüm oranı ZOL başına -- şeklindedir.

ZOLANA, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.333,13 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,44M ZOL şeklindedir. Son 24 saat içinde ZOL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZOL, son bir saatte -%0,13 ve son 7 günde +%7,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZOLANA (ZOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,33K$ 7,33K $ 7,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,33K$ 7,33K $ 7,33K Dolaşım Arzı 999,44M 999,44M 999,44M Toplam Arz 999.443.509,223406 999.443.509,223406 999.443.509,223406

Şu anki ZOLANA piyasa değeri $ 7,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZOL arzı 999,44M olup, toplam arzı 999443509.223406. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,33K.