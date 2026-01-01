Bugünkü ZorbyAI Fiyatı

Bugünkü ZorbyAI ($ZORBYAI) fiyatı $ 0,00005129 olup, son 24 saatte % 0,57 değişim gösterdi. Mevcut $ZORBYAI / USD dönüşüm oranı $ZORBYAI başına $ 0,00005129 şeklindedir.

ZorbyAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 26.575 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 518,05M $ZORBYAI şeklindedir. Son 24 saat içinde $ZORBYAI, $ 0,00004872 (en düşük) ile $ 0,00005237 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00054394 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004555 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $ZORBYAI, son bir saatte +%1,56 ve son 7 günde -%18,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZorbyAI ($ZORBYAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,58K$ 26,58K $ 26,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 51,30K$ 51,30K $ 51,30K Dolaşım Arzı 518,05M 518,05M 518,05M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ZorbyAI piyasa değeri $ 26,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $ZORBYAI arzı 518,05M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 51,30K.