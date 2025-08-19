Japans bouwbedrijf koopt Bitcoin en zet in op NFT huisontwerpen

Het Japanse bouwbedrijf Lib Work heeft aangekondigd 500 miljoen yen, omgerekend zo'n 3,3 miljoen dollar, te investeren in Bitcoin. Het bedrijf wil met deze stap zijn kaspositie beschermen tegen inflatie en risico's van het aanhouden van uitsluitend contanten. De beslissing werd genomen tijdens een bestuursvergadering en markeert een verdere verschuiving van de onderneming richting blockchain technologie. Vertaalde tweet Lib Work. Bron: X Japans bedrijf gaat tussen september en december Bitcoin kopen De investering in Bitcoin wordt gespreid uitgevoerd tussen september en december. Volgens de huidige Bitcoin koers van ongeveer 115.000 dollar per munt kan Lib Work rond de 28 Bitcoin aankopen. Daarmee komt het bedrijf terecht in de wereldwijde lijst van ondernemingen met Bitcoin in de kasreserves, net boven het Franse BD Multimedia. Naast de aankoop van Bitcoin zet Lib Work ook stappen met NFT-toepassingen. Vorige maand lanceerde het een eerste digitaal certificaat voor een huisontwerp. Daarbij werd het model van een zogenoemde Lib Earth House opgeslagen als NFT. De NFT bevat informatie over het ontwerp, de geschiedenis en de eigenaar van de woning. Volgens het bedrijf zorgt dit voor bescherming van intellectueel eigendom en wordt het moeilijker om blauwdrukken te kopiëren zonder toestemming. Lib Work benadrukt dat 3D geprinte huizen sterk afhankelijk zijn van digitale ontwerpen en dat het veiligstellen van rechten en licenties essentieel is. De onderneming ziet NFT als een manier om eigendomsbewijzen en ontwerpbestanden vast te leggen op de blockchain. Daarmee wil het bedrijf ook nieuwe mogelijkheden creëren voor internationale markten, waaronder toepassingen in de metaverse. De bouwsector kampt de laatste jaren met hoge kosten en personeelstekorten. Door gebruik te maken van 3D printtechnieken en digitalisering verwacht Lib Work sneller en goedkoper huizen te kunnen bouwen. Het bedrijf ziet blockchain technologie als een middel om woningontwerpen wereldwijd te verhandelen en om merkwaarde internationaal uit te breiden. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto's, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin "digitaal goud" noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op…

Het bericht Japans bouwbedrijf koopt Bitcoin en zet in op NFT huisontwerpen is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

TLDR Bitcoin faces pressure at $116,963 cost basis level where 3.75% of supply sits, potentially triggering a retest of $110,000 $3 billion in realized gains hit the market on August 16, causing Bitcoin to drop 1.9% to $114,707 Bitcoin’s Accumulation Trend Score dropped from 0.57 to 0.20, showing reduced HODLer buying activity September rate cut [...] The post Bitcoin (BTC) Price Prediction: Why Fed Chair Drama Could Determine Next Major Move appeared first on CoinCentral.
BitcoinWorld RBC Crypto Investment: Royal Bank of Canada’s Astounding 16% Surge in Bitcoin Holdings A significant shift is underway in the traditional financial world. The Royal Bank of Canada (RBC) has made a notable move, substantially increasing its RBC crypto investment. This development highlights a growing trend among major financial institutions embracing digital assets. It’s a clear signal of evolving perspectives on the future of finance. Royal Bank of Canada’s Astounding 16% Surge in Bitcoin Holdings In a move that has captured attention, the Royal Bank of Canada significantly boosted its holdings in Strategy shares. During the second quarter, RBC’s stake rose by approximately 16%. This increase took their total shares from 162,909 in the first quarter to an impressive 188,657. Crypto Briefing first reported this notable increase. Strategy is not just any company; it operates as a Bitcoin treasury firm. Additionally, it offers crucial business intelligence solutions. This makes RBC’s increased exposure particularly interesting, as it directly ties into the burgeoning digital asset space. Why is RBC Boosting its Crypto Investment? This recent surge in holdings isn’t an isolated event. Earlier this year, the Royal Bank of Canada openly expressed a sharpened focus on the cryptocurrency sector. Their reasoning was straightforward: they anticipated substantial growth in both Initial Public Offerings (IPOs) and deal-making within the crypto industry. RBC’s strategy reflects a broader institutional recognition of crypto’s potential. Banks are now actively exploring ways to integrate digital assets into their portfolios and services. This proactive approach by a major player like RBC underscores a shift from skepticism to strategic engagement. What Does This RBC Crypto Investment Mean for the Market? The decision by the Royal Bank of Canada to expand its RBC crypto investment in a Bitcoin treasury company sends a powerful message. It signals increasing institutional confidence in Bitcoin and the wider cryptocurrency ecosystem. Such moves can lend significant legitimacy to digital assets in the eyes of mainstream investors. Consider these key implications: Validation: Large banks investing directly validates the long-term viability of cryptocurrencies. Liquidity: Increased institutional participation can enhance market liquidity and stability. Precedent: RBC’s actions might encourage other traditional financial institutions to follow suit. This trend suggests that digital assets are moving from niche investments to integral components of diversified portfolios. The focus is shifting towards regulated and compliant ways for institutions to gain exposure. Navigating the Future of Finance with Digital Assets The Royal Bank of Canada’s strategic increase in Strategy shares is more than just a financial transaction. It represents a forward-looking perspective on the financial landscape. As traditional finance converges with the digital asset world, institutions like RBC are positioning themselves for future growth. This engagement also highlights the growing demand for specialized solutions like those offered by Bitcoin treasury companies. Businesses are increasingly looking for secure and efficient ways to manage their digital asset holdings. The Royal Bank of Canada’s move supports this evolving ecosystem, indicating a mature market. The journey into crypto for traditional banks involves careful navigation of regulatory frameworks and market volatility. However, the potential rewards, as identified by RBC, appear to outweigh the challenges. Their strategic RBC crypto investment is a testament to this evolving outlook. In conclusion, the Royal Bank of Canada’s substantial 16% increase in Strategy holdings marks a significant milestone. It underscores a clear strategic pivot towards digital assets, driven by anticipated growth in the crypto sector. This bold RBC crypto investment not only validates the importance of Bitcoin treasury solutions but also sets a precedent for broader institutional adoption. As major financial players continue to embrace this space, the future of finance looks increasingly digital. Frequently Asked Questions (FAQs) Q1: What is the Royal Bank of Canada’s recent crypto investment?A1: The Royal Bank of Canada (RBC) increased its holdings in Strategy shares by approximately 16% in the second quarter, reaching 188,657 shares from 162,909. Q2: What is ‘Strategy’ and why is it important?A2: Strategy is a Bitcoin treasury company that also provides business intelligence solutions. RBC’s investment in Strategy indicates a direct interest in Bitcoin and digital asset management. Q3: Why is RBC increasing its crypto holdings now?A3: RBC sharpened its focus on crypto earlier this year, citing expected growth in Initial Public Offerings (IPOs) and deal-making within the crypto industry. Q4: What does this mean for the future of institutional crypto adoption?A4: This move by a major bank like RBC signals increasing institutional confidence in cryptocurrencies, potentially encouraging more traditional financial institutions to explore digital asset integration. Q5: Is this a common trend among major banks?A5: While not every bank is investing directly, there’s a growing trend among major financial institutions to explore and engage with the digital asset space, reflecting a broader shift in financial strategy. Did you find this insight into RBC’s crypto move valuable? Share this article with your network and help spread awareness about the evolving landscape of institutional crypto adoption! To learn more about the latest crypto market trends, explore our article on key developments shaping institutional adoption of digital assets. This post RBC Crypto Investment: Royal Bank of Canada’s Astounding 16% Surge in Bitcoin Holdings first appeared on BitcoinWorld and is written by Editorial Team
PANews reported on August 19 that according to Marketscreener, Swedish crypto trading company Safello announced that it will launch the first physically-backed TAO exchange-traded product (ETP) in the European market.
