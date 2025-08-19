Macro-expert Luke Gromen voorspelt fors zwakkere dollar komende drie jaar

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Amerikaanse dollar staat volgens de bekende macrostrateeg Luke Gromen aan de vooravond van een forse verzwakking. In een interview met het Amerikaanse kanaal Miles Franklin Media zei Gromen dat de munt in de komende drie jaar aanzienlijk lager zal noteren. Wat betekent dit voor de Bitcoin koers? Trump is slecht voor Amerikaanse dollar De belangrijkste reden daarvoor ligt volgens hem bij het beleid van president Trump. Zijn regering wil de industriële basis van de Verenigde Staten nieuw leven inblazen en daarvoor is een lagere dollar noodzakelijk. Gromen benadrukt dat de rol van de dollar als wereldwijde reservevaluta de Verenigde Staten de afgelopen decennia zowel economische voordelen als nadelen heeft gebracht. Enerzijds stroomde er veel kapitaal richting Wall Street en de Amerikaanse obligatiemarkt. Anderzijds raakte de Amerikaanse industrie uitgehold omdat een sterke munt export minder aantrekkelijk maakt. Volgens Gromen is dat niet langer slechts een economisch probleem, maar inmiddels ook een veiligheidskwestie. Hij stelt dat de Verenigde Staten door deze ontwikkeling onvoldoende productiecapaciteit hebben om hun eigen defensie en militaire industrie te ondersteunen. “De VS kunnen bepaalde wapens en onderdelen niet meer zelfstandig maken”, aldus Gromen. “Dat vormt een bedreiging voor de mogelijkheid om de dollar als reservevaluta te verdedigen.” Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Gromen: “De VS hebben een munt nodig die niet alleen gunstig is voor Wall Street, maar vooral ook voor Main Street. Dat is nodig om de economische en militaire basis van het land te versterken.” Twee scenario’s voor de Bitcoin koers De visie van Gromen heeft ook gevolgen voor beleggers en spaarders die naar alternatieve assets kijken, zoals goud en Bitcoin. Scenario 1: hogere Bitcoin koers Als de dollar in waarde daalt, kan dat leiden tot hogere prijzen voor alternatieve beleggingsvormen die wereldwijd verhandeld worden in dollars. Bitcoin en goud worden dan aantrekkelijker omdat zij niet afhankelijk zijn van één nationale munt. Voor beleggers buiten de VS kan Bitcoin daardoor goedkoper lijken, wat de vraag en de prijs kan opstuwen. In dit scenario fungeert Bitcoin net als goud als een soort hedge tegen een verzwakkende dollar. Scenario 2: meer volatiliteit en onzekerheid Een ander scenario is dat een zwakkere dollar juist meer volatiliteit veroorzaakt op de financiële markten. Als de Amerikaanse regering actief ingrijpt om de munt te verzwakken, kan dat leiden tot handelsconflicten en spanningen met andere grote economieën zoals China en Europa. In dat geval kan de Bitcoin koers schommelen omdat beleggers zowel kansen als risico’s zien. Bitcoin kan dan tijdelijk profiteren van kapitaalstromen, maar ook geraakt worden door scherpe correcties als markten nerveus worden. Brede impact op wereldeconomie Een structureel lagere dollar heeft niet alleen gevolgen voor de Verenigde Staten zelf. Voor veel opkomende markten betekent het verlichting, omdat hun schulden vaak in dollars zijn uitgedrukt. Een goedkopere dollar maakt het aflossen van die schulden eenvoudiger. Voor Europa en Japan geldt het tegenovergestelde: hun export kan onder druk komen te staan als de Amerikaanse munt fors daalt. Daarmee kan de visie van Gromen wereldwijd verstrekkende gevolgen hebben, van fabrieken in de Amerikaanse Midwest tot de valutamarkten in Azië. Het bericht Macro-expert Luke Gromen voorspelt fors zwakkere dollar komende drie jaar is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

