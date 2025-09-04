Analist voorspelt nieuwe all-time high Bitcoin in vierde kwartaal

By: Coinstats
2025/09/04 17:16
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De bekende crypto-analist Benjamin Cowen verwacht dat Bitcoin aan het einde van 2025 mogelijk een nieuwe recordstand bereikt. In een recente analyse benadrukte hij dat de grootste digitale munt, mits de steunlijn wordt behouden, in het vierde kwartaal ruimte heeft voor een sterke koersstijging. Bull Market" width="750" height="422" src="https://www.youtube.com/embed/RjOh7ZOqYRo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen> Deze lijn is cruciaal voor Bitcoin Volgens Cowen is de zogenoemde bull market support band hierbij de belangrijkste graadmeter. Deze band bestaat uit het gemiddelde van de laatste twintig weken en een gewogen gemiddelde van de laatste 21 weken. Als Bitcoin boven deze band weet te blijven, is de kans groot dat er opnieuw een opleving volgt, stelt hij. Cowen wijst op historische patronen. In eerdere cycli bereikte Bitcoin telkens een top in de maanden november of december. In 2013 piekte de munt in november, in 2017 in december en in 2021 opnieuw in november. Het vasthouden van de steunzone zou ook nu de weg kunnen vrijmaken voor een herhaling van dit patroon. All-time high in oktober voor Bitcoin? Op dit moment handelt Bitcoin rond de 110.000 dollar. Daarmee ligt de Bitcoin koers in de buurt van eerdere recordstanden, maar is het momentum wel even verdwenen. Cowen benadrukt dat een nieuwe all time high in september niet waarschijnlijk is, maar vanaf oktober acht hij dat scenario realistischer. “Vaak vormt september nog een bodem”, zegt Cowen. “Vanaf dat moment kan de koers zich herstellen en richting nieuwe records bewegen.” Hij ziet dus vooral het laatste kwartaal van dit jaar als cruciaal. Geschiedenis van Bitcoin Bitcoin werd in 2009 gelanceerd door een anonieme ontwikkelaar of groep onder de naam Satoshi Nakamoto. Het idee was om een digitaal betalingssysteem te creëren zonder banken of centrale autoriteiten. In de beginjaren had Bitcoin nauwelijks waarde. De eerste bekende transactie vond plaats in 2010, toen een programmeur twee pizza’s kocht voor 10.000 Bitcoin. In de jaren daarna begon de munt langzaam terrein te winnen. In 2013 brak Bitcoin voor het eerst door de grens van 1.000 dollar. Tijdens de bullmarkt van 2017 steeg de koers zelfs tot bijna 20.000 dollar, een stand die destijds ongekend hoog was. Na de scherpe correctie in 2018 herstelde Bitcoin zich opnieuw en bereikte eind 2021 een nieuwe recordstand van ongeveer 69.000 dollar. Daarna volgde een periode van forse dalingen, onder meer door strengere regelgeving en stijgende rente. Vanaf 2023 trok de markt weer aan. Institutionele beleggers en bedrijven begonnen Bitcoin steeds vaker toe te voegen aan hun balansen. De lancering van beursgenoteerde Bitcoin fondsen zorgde voor extra vraag. Inmiddels ligt de koers in 2025 boven de 100.000 dollar. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Analist voorspelt nieuwe all-time high Bitcoin in vierde kwartaal document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Vooruitzichten Of Bitcoin dit jaar opnieuw een record neerzet, blijft afhankelijk van meerdere factoren. Beleggers kijken niet alleen naar technische signalen, maar ook naar macro-economische ontwikkelingen. Dalende rentes en toenemende liquiditeit op financiële markten zouden de munt in de kaart kunnen spelen. The number of job openings per unemployed worker (a metric that Powell references a lot) just fell below 1. This means there are now fewer job openings than there are people who are looking for a job. This will almost certainly lock in the rate cut for September. pic.twitter.com/6PEFrG0cCL — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) September 3, 2025 Cowen blijft positief zolang Bitcoin boven de bull market support band handelt. “Als die steun houdt, dan kan dit jaar eindigen met een rally zoals we die in eerdere cycli hebben gezien.” Voor beleggers is de boodschap duidelijk: de komende maanden zijn doorslaggevend. De geschiedenis van Bitcoin laat zien dat koersbewegingen vaak grillig verlopen, maar ook dat de munt herhaaldelijk in staat is geweest om nieuwe records neer te zetten. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch

Het bericht Analist voorspelt nieuwe all-time high Bitcoin in vierde kwartaal is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

