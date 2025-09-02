Bitcoin HYPER: de game-changing Layer 2 die Bitcoin een boost geeft

By: Coinstats
2025/09/02 23:02
Harvest Finance
FARM$27.77+1.98%
SOLANIUM
SLIM$0.03644-0.78%
Binance Coin
BNB$846.94-0.06%
Safe Road Club
SRC$0.00241+0.04%
Bitcoin
BTC$110,603.57+1.56%
Hyperlane
HYPER$0.29089+1.36%
SQUID MEME
GAME$26.0486+8.98%
Solayer
LAYER$0.5033-0.84%
In de altijd veranderende wereld van crypto staat Bitcoin als de absolute koning. Het is digitaal goud dat stormen heeft doorstaan, revoluties heeft geïnspireerd en een market cap heeft die groter is dan de economie van de meeste landen. Maar hé, zelfs koningen hebben zwaktes. Bitcoin’s trage transactiesnelheden, torenhoge fees in drukke tijden en het totale gebrek aan programmeerbaarheid houden het vast in de rol van een simpele store-of-value. Dat laat de deur wagenwijd open voor snellere concurrenten zoals Ethereum en Solana om te heersen in DeFi, NFTs en dApps. Maak kennis met Bitcoin Hyper, de baanbrekende Layer 2-oplossing die deze barrières gaat slopen en Bitcoin katapulteert naar een nieuw tijdperk van snelheid, schaalbaarheid en innovatie. Met zijn presale die al meer dan $ 13 miljoen heeft binnengehaald en analisten die explosieve groei voorspellen voor de native $HYPER token, gonst het in de crypto-community. Als je niet oplet, mis je misschien wel de grootste Bitcoin-kans sinds de halving. Wat maakt bitcoin hyper zo speciaal Bitcoin Hyper is geen gewone Layer 2. Het is een slim ontworpen upgrade die Bitcoin’s grootste problemen rechtstreeks aanpakt. Gelanceerd door Sentinum Ltd., een vooruitstrevend team uit de Britse Maagdeneilanden onder leiding van Managing Director Agus Prabowo Saputra, bouwt het project op jaren ervaring in blockchain engineering, cryptografie en Web3-ontwikkeling. Zoals beschreven in hun uitgebreide whitepaper van 4 mei 2025, gebruikt Bitcoin Hyper een realtime, low-latency Layer 2-blockchain die transacties op bliksemsnelheid verwerkt. Het verlaagt de kosten drastisch terwijl het Bitcoin’s keiharde beveiliging behoudt. Door de Solana Virtual Machine (SVM) te integreren, bekend om zijn top-performance, brengt Bitcoin Hyper schaalbare smart contracts naar het Bitcoin-ecosysteem. Dat maakt alles mogelijk, van snelle DeFi-protocollen tot vette gaming-ervaringen en NFT-marktplaatsen. Stel je voor: assets swappen, BTC uitlenen of blockchain-games spelen met bijna directe confirmaties en fees die maar een fractie van een cent kosten, allemaal verankerd aan Bitcoin’s Proof-of-Work (PoW) voor totale betrouwbaarheid. De canonical bridge en ecosysteem-features In het hart van dit ecosysteem zit de Canonical Bridge, een gedecentraliseerde, non-custodial brug die Bitcoin’s Layer 1 naadloos verbindt met Hyper’s Layer 2. Gebruikers kunnen native BTC storten in de brug, die equivalente wrapped tokens (wBTC) mint op Layer 2 voor gebruik in dApps, trades en staking. Als je eruit wilt, verbrand je de wrapped tokens en haal je je BTC terug naar de mainnet. Geen beheerders, geen tussenpersonen, gewoon pure, veilige interoperabiliteit. Deze brug is niet zomaar een feature. Het is de poort naar het ontgrendelen van Bitcoin’s biljoenen aan liquiditeit voor echte toepassingen. In tegenstelling tot lompe sidechains of versnipperde oplossingen, gebruikt Bitcoin Hyper’s hybride architectuur Layer 2 voor uitvoering en Layer 1 voor settlement. Dat zorgt voor hoge throughput zonder Bitcoin’s basisnetwerk te verstoppen. Het resultaat? Duizenden transacties per seconde, sub-second finality en een developer-vriendelijke omgeving die Rust-based smart contracts ondersteunt via SVM. Vroege adopters roepen al dat het Solana’s snelheid combineert met Bitcoin’s beveiliging. Met het modulaire design, inclusief SPL-compatible tokens op maat voor Layer 2, zijn de mogelijkheden eindeloos. De $HYPER token: brandstof voor de toekomst Wat Bitcoin Hyper echt onderscheidt, en waarom elke slimme investeerder dat bekende FOMO-gevoel krijgt, is zijn native token $HYPER. Met een vaste totale supply van 21 miljard tokens – een knipoog naar Bitcoin’s schaarste – dient $HYPER als brandstof voor het hele ecosysteem. Het wordt gebruikt voor gas fees op Layer 2, staking om rewards te verdienen, toegang tot premium dApps en deelname aan governance via de aankomende DAO. De tokenomics zijn simpel maar krachtig: 25% naar treasury, 20% naar marketing, 15% naar rewards, 10% naar listings en 30% naar development. Deze gebalanceerde verdeling zorgt voor lange termijn duurzaamheid, met ingebouwde incentives zoals optionele burn-mechanismen gekoppeld aan protocol-activiteit om de supply te verkleinen. Presale-deelnemers krijgen een extra voorsprong met directe staking na de Token Generation Event (TGE), met APY’s die tot wel 162% gaan in recente updates. Dat is geen tikfout, hoor. Je $HYPER vroeg staken kun je holdings een enorme boost geven, en een bescheiden investering veranderen in een dikke yield farm terwijl het netwerk groeit. https://twitter.com/BTC_Hyper2/status/1962353839320825899 Presale-druk: grijp je kans voordat het te laat is De presale zelf is waar de echte druk begint. Opgezet in meerdere stages om early birds te belonen, startte het in Q2 2025 met een initiële prijs van slechts $ 0.0115 per $HYPER, en stijgt het elke drie dagen of bij uitverkoop. Op dit moment, met meer dan $ 13 miljoen opgehaald en nog steeds groeiend, racet de presale naar zijn einde in Q3 of Q4 2025, afhankelijk van de vraag. Ja, stages verkopen als een malle uit, en bij elke stap gaat de prijs omhoog, met een initiële listing-prijs van $ 0.012975 op grote DEX’s zoals Uniswap en geselecteerde CEX’s – namen komen later vanwege confidentialiteit. Analisten voorspellen al enorme upside: short-term targets op $ 0.2 tegen einde jaar, en long-term forecasts tot $ 3 in 2030 als adoptie explodeert. Denk er eens over na. Het Layer 2-verhaal rond Bitcoin warmt op, met projecten zoals dit die tikken in de $ 1 biljoen+ BTC-markt. Whales kopen in brokken van $ 150K tegelijk, en het virale momentum van de presale heeft milestones zoals $ 11M en $ 12M in weken gepasseerd. Als je wacht op de publieke launch, koop je misschien met premium terwijl early investors de vruchten plukken. Roadmap: een duidelijk pad naar adoptie Als we dieper in de roadmap duiken, schreeuwt Bitcoin Hyper’s gefaseerde aanpak strategische uitvoering. Fase 1 is al afgerond: website launch, community building op platforms zoals X, Telegram en Discord, en de whitepaper-release. Fase 2 is volop bezig, met de presale, hoge APY-staking en initiële security audits – cruciaal om vertrouwen op te bouwen in een wereld vol scepticisme. Tegen Q3 2025 verwachten we mainnet deployment, activatie van de Canonical Bridge en SVM-integratie voor dApp-ondersteuning. Fase 4 in Q4 brengt ecosysteem-uitbreiding met developer toolkits, exchange listings en partnerships in DeFi, gaming en NFTs. Uiteindelijk brengt Q1 2026 volledige decentralisatie via de DAO, waarmee $HYPER-houders kunnen stemmen op voorstellen en verdienen aan node-operaties. Dit is geen loze belofte. Het is een helder pad naar utility, gesteund door een team met bewezen ervaring in Layer 2-infrastructuur en zero-knowledge systemen. Risico’s die je moet overwegen Natuurlijk komt geen crypto-project zonder risico’s. Volatiliteit, regelgevingsveranderingen en marktsentiment kunnen allemaal meespelen. Maar Bitcoin Hyper beperkt deze met energie-efficiënte Proof-of-Stake op Layer 2 – wat de milieu-impact minimaliseert vergeleken met Bitcoin’s PoW – transparante audits gepubliceerd voor TGE, en een 14-dagen withdrawal-window voor retail-kopers onder MiCA-richtlijnen. De whitepaper benadrukt compliance, zonder weglatingen die investeerders kunnen misleiden, en houders worden herinnerd aan hun verplichtingen voor beveiliging en actieve deelname. Toch domineert het upside-potentieel het gesprek. Met Bitcoin’s recente pushes door instituties zoals Metaplanet die miljarden in BTC hamsteren, schiet de vraag naar schaalbare oplossingen omhoog. Bitcoin Hyper positioneert zich perfect om deze golf te pakken, en Bitcoin te veranderen van een passief asset naar een actieve powerhouse. Waarom je nu moet instappen in de hyper-revolutie Over een paar maanden, als de mainnet live gaat en dApps binnenstromen, zou $HYPER wel eens de token kunnen zijn die iedereen najaagt. Stakers die genieten van 150%+ APY, developers die de volgende grote DeFi-app bouwen op Bitcoin’s veilige rails, en jij – als je nu handelt – zittend op winsten die de bull run van 2021 doen verbleken. De presale ondersteunt aankopen via ETH, USDT, BNB of zelfs creditcard, met claims super easy via standaard wallets zoals MetaMask. Pak je allocatie voordat de volgende stage uitverkocht is. Tokens vesten maar zeven dagen na TGE, voor eerlijke distributie zonder dumps. Bitcoin all-time high maakt Satoshi de 11e rijkste persoon: zorgt deze Layer-2 straks voor de volgende golf aan BTC rijkdom? all-time high maakt Satoshi de 11e rijkste persoon: zorgt deze Layer-2 straks voor de volgende golf aan BTC rijkdom?” — Bitcoinmagazine.nl" src="https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/bitcoin-all-time-high-maakt-satoshi-de-11e-rijkste-persoon-zorgt-deze-layer-2-straks-voor-de-volgende-golf-aan-btc-rijkdom/embed#?secret=IFvC9dk7YK#?secret=TyqtILbPdD" data-secret="TyqtILbPdD" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"> Laat dit niet aan je voorbijgaan. Bitcoin Hyper verbetert Bitcoin niet alleen. Het herdefinieert het. Met miljoenen opgehaald, een rock-solid tech stack en een community die elke dag groeit, is de FOMO echt en terecht. Stap vandaag in de revolutie, stake je $HYPER en kijk hoe Bitcoin zijn hyper-fase ingaat. De toekomst van crypto is hier, en het heet Bitcoin Hyper.

Het bericht Bitcoin HYPER: de game-changing Layer 2 die Bitcoin een boost geeft is geschreven door Sophialine Marlowe en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

BUIDL VIETNAM 2023 is coming back stronger than ever to HCMC this June 2023

BUIDL VIETNAM 2023 is coming back stronger than ever to HCMC this June 2023

BUIDL VIETNAM 2023 will be held at Hong Bang International University, Ho Chi Minh City on June 16-17, 2023.
Manchester City Fan
CITY$0.9994-2.64%
Everscale
EVER$0.00944-4.55%
Juneo Supernet
JUNE$0.0799+12.06%
Share
PANews2023/05/11 13:45
Share
The Smarter Web Company boosts Bitcoin holdings to 346 BTC after doubling fundraising target

The Smarter Web Company boosts Bitcoin holdings to 346 BTC after doubling fundraising target

The Smarter Web Company has expanded its BTC treasury to over 346 coins, following a a highly successful fundraise that brought in nearly double its initial target. On June 19, London-listed technology firm The Smarter Web Company announced that it had…
Bitcoin
BTC$110,612.02+1.52%
Juneo Supernet
JUNE$0.0799+12.06%
Share
Crypto.news2025/06/19 16:28
Share
Tesla lands on the chopping block as India mulls hefty tax on luxury EVs

Tesla lands on the chopping block as India mulls hefty tax on luxury EVs

A tax panel in India has called for a sharp increase in consumer levies on high end electric vehicles that may have a bearing on sales for automakers like Tesla, BMW, Mercedes-Benz, and BYD, according to a government document. The steep levies target vehicles priced above $46,000, according to the document, which comes as the government is pushing for Indians to buy domestic products as the US imposed high tariffs strain trade relations between the two countries. The panel’s proposals align with India’s PM The directive comes as Prime Minister Narendra Modi is looking at reforming the country’s tax system. Currently, India taxes all electric cars at 5%. Now, the Indian government has recommended hefty cuts in goods and services tax (GST) that could make everything from shampoos to electronics cheaper. A key panel that has been tasked with coming up with rate suggestions to the country’s GST Council is in support of sweeping cuts to many items in line with the Prime Minister’s overhaul. The document that details the recommendations however shows that the panel has called for raising taxes on electric vehicles. According to the document, the panel has proposed raising GST rate to 18% from the current 5% on electric vehicles that are priced at between 2 million and 4 million rupees which is equivalent to $23,000 to $46,000. For cars that are above $46,000, the panel has also proposed raising the tax to 28% arguing that these vehicles are for the “upper segment” of the society and largely imported and not manufactured locally. According to a government source familiar with discussions and cited by Reuters, the government has decided to do away with the 28% tax rate, leaving the GST Council with two options. The first is to increase the tax on electric vehicles to 18% while the second option is to put them in a newly planned 40% category that was created for certain high-end goods. Foreign automakers will feel the pinch in India The GST Council is expected to review the proposal at a meeting scheduled for September 3 to 4. The council is led by the federal finance minister and has members from all Indian states. Meanwhile, in response to the Reuters article, the Nifty Auto index went down as much as 0.05% as local automakers Mahindra and Mahindra fell 3%. Tata Motors dropped 1.2%. While the EV market in India is still small, accounting for 5% of total cars sold in April to July this year, its growth has been rapid. EV sales in the country surged 93% to 15,500 units during that same period. “The uptake of electric vehicles is increasing, and while the low rate of 5% is to incentivise faster adoption of electric vehicles, it is also important to signal that higher-priced EVs can be taxed at higher rates,” said the document, detailing the tax panel’s recommendations. With the latest proposal in the pipeline, domestic electric vehicle makers like Mahindra and Tata Motors may be affected, although their offerings above the 2-million-rupee range are limited. However, foreign electric vehicle makers that have luxury offerings will be hit the hardest. For instance, Tesla recently launched its Model Y in India with a base price of $65,000, while Mercedes-Benz, BMW, and BYD also offer high end electric vehicles. For Tesla, which entered the Indian market in July, it has already received fewer orders than it anticipated. The firm has recorded orders just above 600 since its launch in India. The company plans to deliver 300-500 units from its Shanghai plant in 2025, with the first batch expected this month, targeting cities like Mumbai, Delhi, Pune, and Gurugram. In July, Tata Motors led Indian EV market commanding about 40% market share while Mahindra followed at 18%. BYD holds 3% while BMW and Mercedes account for a combined 2%. Don’t just read crypto news. Understand it. Subscribe to our newsletter. It's free.
Threshold
T$0.01587+0.57%
Index Cooperative
INDEX$1.194+9.54%
GST
GST$0.005335-0.01%
Share
Coinstats2025/09/02 22:00
Share

Trending News

More

BUIDL VIETNAM 2023 is coming back stronger than ever to HCMC this June 2023

The Smarter Web Company boosts Bitcoin holdings to 346 BTC after doubling fundraising target

Tesla lands on the chopping block as India mulls hefty tax on luxury EVs

Market News: The United States is considering launching an attack on Iran this weekend

Exclusive interview with Smokey The Bera, co-founder of Berachain: How the innovative PoL public chain solves the liquidity problem and may be launched in a few months