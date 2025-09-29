Goedemorgen Bitcoin: Uptober in zicht en ETF’s sluiten week in het rood

ExchangeDEX+
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws, met extra toelichting onder de kopjes: Bitcoin rally houdt stand: RSI oversold, steunzone standhoudt Na een forse correctie begon Bitcoin aan een herstelrally waarbij de Relative Strength Index (RSI) uit de oversold-zone kwam. Tegelijkertijd is een belangrijke steunzone getest en lijkt deze stand te houden. Dit biedt hoop voor marktdeelnemers dat de recente daling mogelijk afgerond is, of op zijn minst dat de bodemvorming een kans heeft. Analisten wijzen erop dat consistent steun vinden rond cruciale niveaus een positief signaal is. Toch waarschuwen zij dat hevige volatiliteit kan blijven, vooral als de rally niet gepaard gaat met sterke instroom van kapitaal. Bitcoin en Ether ETF’s sluiten week in het rood door grote uitstroom Ondanks kortstondige rally’s hebben de Bitcoin- en Ethereum-ETF’s de week afgesloten met netto uitstroom van kapitaal. Deze uitstroom wijst erop dat sommige beleggers winst nemen of onzeker zijn over de duurzaamheid van de stijgingen. Voor de markt betekent dit dat de fundamentele instroom zwakker is dan het prijsherstel doet vermoeden. Analisten waarschuwen dat als uitstroom aanhoudt, dit de rally kan ondermijnen, zelfs als technische signalen positiever lijken. Bitcoin koersanalyse na crash: komt er een “Uptober”-rally? Sommige analisten suggereren dat na de recente crash een “Uptober”-rally mogelijk is: een sterke op verovering van verloren terrein in oktober. Hun argument: historische patronen tonen vaak herstel in de herfst voor crypto. Technische indicatoren zoals geldstromen, momentum en steunzones ondersteunen dat idee deels. Echter, sceptici wijzen erop dat elke rally kwetsbaar is zolang macro-economische onzekerheden (rente, inflatie, regelgeving) blijven spelen. Voor beleggers betekent dit dat voorzichtig optimisme gepast is, de kans op herstel is aanwezig, maar tot zekerheid is het nog niet gekomen. Bitcoin bulls proberen weerstand te doorbreken De bulls zetten druk om meerdere weerstandsniveaus te doorbreken. Hun uitdaging: voldoende volume en instroom genereren om de druk op de bears te overwinnen. Als ze daarin slagen, kan dat het startsein worden voor een nieuwe opwaartse fase. Lukt het echter niet, dan kan de koers terugvallen naar steunzones. Analisten zullen nauwgezet letten op het volume en de candle-confirmaties rond de weerstand, om te zien of de doorbraak echt is of een vals signaal. Bitcoin block duurde 51 minuten: zeldzame vertraging Een recent block op het Bitcoin-netwerk kostte maar liefst 51 minuten om gemined te worden, veel langer dan de gemiddelde ~10 minuten. Dit soort langzame blokken zijn zeldzaam, maar illustreren dat de kansverdeling in proof-of-work kan zorgen voor grote spreiding. Hoewel dit op zichzelf geen bedreiging is voor netwerkstabiliteit, toont het wel hoe timing en probabiliteit mee kunnen spelen in de werking van Bitcoin. Bitcoin gerelateerde aandelen dalen harder dan de munt Beursgenoteerde bedrijven in de crypto-sector, zoals miningbedrijven en exchanges, zagen hun aandelen sneller dalen dan de prijs van Bitcoin zelf. Dit verschil benadrukt dat zulke bedrijven extra risico’s dragen: bedrijfsvoering, regelgeving, schulden en marktverwachting spelen sterkere rol in hun koers. Beleggers moeten dit in het oog houden bij investeringen in crypto-gerelateerde aandelen in plaats van in Bitcoin zelf. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze ontwikkelingen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts en andere lezers over acties en insiderinformatie! Goedemorgen Bitcoin: Uptober in zicht en ETF’s sluiten week in het rood

2025/09/29 12:46
Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Uptober in zicht en ETF's sluiten week in het rood is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

