Harvard bouwt AI-tool tegen kanker en hersenziektes

By: Coinstats
2025/09/16 01:31
Celsius
CEL$0.07004-4.70%
Wink
LIKE$0.010119-4.03%
Sleepless AI
AI$0.1368-4.40%
Smart Blockchain
SMART$0.005023+2.51%
MetYa
MET$0.2431-0.40%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Harvard heeft een kunstmatige intelligentie (AI) tool ontwikkeld die kan helpen in de strijd tegen kanker en hersenziekte. Het model identificeert meerdere factoren van ziekte in cellen en voorspelt therapieën die zieke cellen weer gezond maken. Deze doorbraak benadrukt hoe groot de rol van AI in de zorg aan het worden is en hoe technologie, wetenschap en zelfs blockchain elkaar raken. AI vindt meerdere doelen tegelijk Onderzoekers van Harvard Medical School ontwierpen het model om de beperkingen van medicijnontwikkeling te doorbreken. Waar traditionele methoden vaak slechts een gen of eiwit aanpakken, analyseert PDGrapher complete ziekteprocessen. Het model bepaalt welke genen verantwoordelijk zijn en simuleert wat er gebeurt als je die uitzet. Zo kan het voorspellen welke combinatie van bestaande of nieuwe therapieën een cel weer gezond maakt. Deze aanpak is veelbelovend voor agressieve kankers en neurologische aandoeningen zoals Alzheimer. In eerste tests voorspelde PDGrapher nauwkeurig meerdere doelwitten, zelfs bij ziekten die het model niet eerder had gezien. Volgens de onderzoekers kan dit niet alleen de ontwikkeling van medicijnen versnellen, maar ook leiden tot meer gepersonaliseerde behandelingen afgestemd op patiënten. De groeiende rol van AI in de zorg De tool past in een bredere trend waarbij AI de gezondheidszorg verandert. Algoritmen ondersteunen artsen bij het herkennen van patronen in medische beelden, bij het stellen van diagnoses en zelfs bij het ontdekken van nieuwe medicijnen. Toch moet men nog wel voorzichtig zijn. Modellen als PDGrapher moeten nog uitgebreid getest worden in de praktijk. Ondanks dit is de consensus dat AI een blijvende en positieve rol zal spelen, van snellere diagnoses tot geheel nieuwe behandelmethoden. Blockchain als veilige basis voor medische data AI in de zorg draait om enorme hoeveelheden data die uiterst gevoelig zijn. Om die informatie veilig op te slaan en betrouwbaar te delen, kan blockchain technologie uitkomst bieden. Blockchain staat bekend uit de crypto wereld, maar wordt steeds vaker gezien als fundament voor veilige data infrastructuur. Bij blockchain registreert het gegevens, is het onveranderbaar en transparant. Alleen bevoegde partijen krijgen toegang, terwijl elke aanpassing traceerbaar blijft. Dit maakt de technologie geschikt voor elektronische patiëntendossiers, medicijn tracering en zelfs automatische verzekeringsclaims via smart contracts. Door AI-analyses te combineren met blockchain ontstaat een krachtig systeem, namelijk eentje die betrouwbaar, veilig en efficiënt is. Technologie, wetenschap en finance De ontwikkeling van Harvard’s AI-tool laat zien dat innovaties in de zorg ontstaan op het snijvlak van tech, wetenschap en financiën. De technologie komt uit de IT wereld, de toepassing ligt in de medische wetenschap, en de financiering komt van zowel overheden als grote tech- en farmabedrijven. Door de steun van partijen variërend van de National Institutes of Health tot bedrijven als Amazon en Google, krijgt dit soort onderzoek een goede basis. Het toont hoe samenwerking over sectoren heen cruciaal is voor medische vooruitgang. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.  

Het bericht Harvard bouwt AI-tool tegen kanker en hersenziektes is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Yu Weiwen: Hong Kong has set relatively strict standards for stablecoin issuers, and it is expected that only a few licenses will be issued in the first phase

Yu Weiwen: Hong Kong has set relatively strict standards for stablecoin issuers, and it is expected that only a few licenses will be issued in the first phase

PANews reported on June 23 that according to Jinshi Data, the Hong Kong Stablecoin Ordinance will take effect on August 1. Eddie Yue, Chief Executive of the Hong Kong Monetary
Effect AI
EFFECT$0.006142-1.34%
Juneo Supernet
JUNE$0.0876+4.53%
Share
PANews2025/06/23 16:50
Share
Top Meme Coins to Invest in This Week: 6 Picks Every Smart Investor Shouldn’t Miss

Top Meme Coins to Invest in This Week: 6 Picks Every Smart Investor Shouldn’t Miss

Imagine a world where meme coins dominate the cryptocurrency landscape. Gigachad ($GIGA) flexes its muscles on social feeds, Comedian ($BAN) cracks jokes while moving markets, SPX6900 ($SPX) clings to absurd tickers, Apu Apustaja ($APU) revives classic meme nostalgia, and Banana for Scale ($BANANAS31) measures chaos in bunches. Each has its quirks, but in the middle […] The post Top Meme Coins to Invest in This Week: 6 Picks Every Smart Investor Shouldn’t Miss appeared first on Live Bitcoin News.
Threshold
T$0.01676+0.60%
GIGACHAD
GIGA$0.01167-8.89%
SPX6900
SPX$1.2869-6.09%
Share
LiveBitcoinNews2025/09/16 03:15
Share
Ten Web3 games worth watching in May

Ten Web3 games worth watching in May

Ten games launched their latest events including beta versions, new game modes and airdrops.
SQUID MEME
GAME$28.9437+6.64%
MAY
MAY$0.04276-13.45%
Share
PANews2025/05/02 16:30
Share

Trending News

More

Yu Weiwen: Hong Kong has set relatively strict standards for stablecoin issuers, and it is expected that only a few licenses will be issued in the first phase

Top Meme Coins to Invest in This Week: 6 Picks Every Smart Investor Shouldn’t Miss

Ten Web3 games worth watching in May

Strategy stapelt 525 BTC bij en nadert 640.000 munten

The Altcoin Tipped for 12,900% ROI—Why Early Investors Are Paying Attention