Wielka Brytania otwiera nowy rozdział w historii bankowości i cyfrowych płatności. UK Finance i największe banki, ogłosiły uruchomienie dwuletniego programu pilotażowego z zakresu kryptowalut. Wspomniana organizacja zrzesza ponad 300 instytucji finansowych Jego celem jest przetestowanie tokenizowanych depozytów w funtach. W projekt zaangażowało się sześć największych banków działających na brytyjskim rynku, czyli Barclays, HSBC, Lloyds Banking […]Wielka Brytania otwiera nowy rozdział w historii bankowości i cyfrowych płatności. UK Finance i największe banki, ogłosiły uruchomienie dwuletniego programu pilotażowego z zakresu kryptowalut. Wspomniana organizacja zrzesza ponad 300 instytucji finansowych Jego celem jest przetestowanie tokenizowanych depozytów w funtach. W projekt zaangażowało się sześć największych banków działających na brytyjskim rynku, czyli Barclays, HSBC, Lloyds Banking […]

UK Finance i największe banki w Wielkiej Brytanii startują z pilotażem cyfrowego funta

By: Bitcoinist
2025/09/27 02:37
Wormhole
W$0.10546-1.05%

Wielka Brytania otwiera nowy rozdział w historii bankowości i cyfrowych płatności. UK Finance i największe banki, ogłosiły uruchomienie dwuletniego programu pilotażowego z zakresu kryptowalut. Wspomniana organizacja zrzesza ponad 300 instytucji finansowych

Jego celem jest przetestowanie tokenizowanych depozytów w funtach. W projekt zaangażowało się sześć największych banków działających na brytyjskim rynku, czyli Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group, NatWest, Nationwide i Santander.

Pilotaż potrwa do połowy 2026 roku. To jeden z najbardziej ambitnych kroków w kierunku cyfryzacji pieniądza w Europie.

Przyszłość transakcji, czyli programowalne funty

Podstawę technologiczną dla projektu zapewni Quant Network, firma z siedzibą w Londynie. Firma specjalizuje się w interoperacyjności blockchainów. Współpraca z gigantami bankowości ma umożliwić stworzenie środowiska, w którym pieniądz nie tylko krąży szybciej, ale staje się programowalny.

Gilbert Verdian, założyciel i dyrektor generalny Quant, podkreślił:

Takie podejście ma zmienić sposób wymiany wartości w Internecie. Objąć ma zarówno najprostsze płatności za zakupy online po rozliczanie skomplikowanych instrumentów finansowych.

Trzy kluczowe scenariusze wykorzystania

W ramach testów banki skupią się na trzech konkretnych obszarach:

  1. Płatności na rynkach online – tokenizowane depozyty mają zredukować liczbę oszustw w handlu internetowym, wzmacniając zaufanie między kupującymi a sprzedawcami.
  2. Procesy hipoteczne – cyfryzacja rozliczeń przy kredytach hipotecznych pozwoli na większą transparentność i szybsze finalizowanie transakcji, jednocześnie ograniczając ryzyko fałszerstw.
  3. Rozliczanie obligacji – połączenie tokenizowanych pieniędzy z tokenizowanymi aktywami może uprościć rozrachunek obligacji i innych papierów wartościowych.

Kontynuacja doświadczeń z Regulated Liability Network

Pilotaż GBTD nie jest pierwszym krokiem UK Finance w stronę cyfrowych rozwiązań. Już w 2024 roku przeprowadzono eksperyment w ramach Regulated Liability Network, gdzie testowano wspólną infrastrukturę rozliczeniową. W projekcie uczestniczyły instytucje takie jak Citi, Mastercard, Standard Chartered czy Visa.

Wnioski były obiecujące. Raport UK Finance wskazał, że zastosowanie blockchainu w systemie przetwarzającym rocznie 14,5 biliona dolarów mogłoby ograniczyć liczbę nieudanych transakcji, zwiększyć przejrzystość i znacząco obniżyć koszty.

Jana Mackintosh, dyrektor ds. płatności w UK Finance, zauważyła:

Tokenizacja aktywów nabiera tempa

Wielka Brytania staje się poligonem doświadczalnym dla tokenizacji. W marcu Ministerstwo Skarbu ogłosiło pilotaż cyfrowych obligacji skarbowych DIGIT, które mają być emitowane i rozliczane na blockchainie.

Równocześnie London Stock Exchange Group uruchomiła platformę Digital Markets Infrastructure dla tokenizacji funduszy prywatnych.

Światowe prognozy pokazują skalę nadchodzącej rewolucji. Według Standard Chartered rynek tokenizowanych aktywów może osiągnąć wartość 30,1 biliona dolarów do 2034 roku. Już dziś sektor ten wzrósł o 80% w ciągu ostatnich dwóch lat, osiągając rekordowy poziom 17,4 miliarda dolarów.

Jak zauważyła Erin Chen, prezes Injective Labs:

Gdzie w tym wszystkim miejsce dla nowych projektów krypto?

Transformacja sektora bankowego pokazuje, że blockchain i tokenizacja wychodzą poza hermetyczny do niedawna świat kryptowalut, tworząc realne rozwiązania dla instytucji finansowych. Inwestorzy indywidualni szukają z kolei projektów, które łączą tradycyjne waluty z innowacjami znanymi z DeFi.

W trzecim kwartale 2025 roku usta ekspertów niczym zsynchronizowane mówiły jednym głosem Bitcoin Hyper. $Hyper to nowy projekt infrastrukturalny, który rozwija niezależną warstwę drugą dla Bitcoina.

UK Finance i największe banki - Mapa drogowa projektu Bitcoin Hyper

Jego rdzeniem jest środowisko Solana Virtual Machine, co umożliwia błyskawiczne i tanie transakcje oraz dostęp do aplikacji finansowych opartych na inteligentnych kontraktach.

Bitcoin Hyper działa jako pomost między siecią Bitcoina a nowoczesnymi narzędziami DeFi. Dzięki mechanizmowi tokenizacji użytkownicy mogą przenosić BTC do warstwy Hyper i korzystać z funkcji stakingu, pożyczek czy yield farmingu.

Bezpieczeństwo i przejrzystość

Projekt zyskał uwagę inwestorów, gromadząc w przedsprzedaży ponad 18 milion dolarów. Audyt przeprowadzony przez Coinsult nie wykazał luk bezpieczeństwa, a twórcy podkreślają brak specjalnych alokacji dla insiderów.

To podejście buduje zaufanie w społeczności, zwłaszcza w kontekście pytań inwestorów – jakie altcoiny kupić? Projekty takie jak Bitcoin Hyper mogą stanowić odpowiedź dla osób szukających nowych możliwości w przestrzeni blockchain.

Integracja z ekosystemem

Token $HYPER opiera się na standardach ERC-20 i BEP-20, co umożliwia jego obsługę w popularnych portfelach, takich jak MetaMask. Dodatkowo integracja z aplikacją Best Wallet pozwala na prosty zakup i natychmiastowe rozpoczęcie stakingu.

Proces zakupu został maksymalnie uproszczony. Użytkownik może nabyć tokeny za ETH, USDT, USDC, BNB lub kartę płatniczą. To przykład, jak kupić kryptowaluty bez konieczności przechodzenia skomplikowanych procedur.

Czy banki i krypto mogą iść w jednym kierunku?

Pilotaż tokenizowanego funta w Wielkiej Brytanii pokazuje, że technologia blockchain przestaje być wyłącznie domeną startupów i trafia do najważniejszych instytucji finansowych.

Banki szukają sposobów na redukcję kosztów, zwiększenie bezpieczeństwa i otwarcie się na przyszłość cyfrowych aktywów. Adaptacja do nowych standardów to także konieczność, przy coraz bardziej wymagających klientach.

Dla inwestorów indywidualnych oznacza to szanse na zakup cyfrowych aktywów z dużym potencjałem wzrostu. Rynek nowych kryptowalut rozwija się równolegle do projektów instytucjonalnych.

Pewne jest, że tokenizacja nie jest już wizją, lecz procesem, który właśnie nabiera rozpędu. I zarówno banki, jak i projekty krypto, mają w nim swoje miejsce.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

ING sluit zich aan bij consortium voor euro-stablecoin

ING sluit zich aan bij consortium voor euro-stablecoin

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Nederlandse bank ING heeft samen met acht andere Europese banken de handen ineengeslagen om een eigen euro stablecoin te ontwikkelen. Dit nieuwe digitale betaalmiddel moet een betrouwbaar alternatief vormen voor de Amerikaanse stablecoins die momenteel de markt domineren. De lancering staat gepland voor de tweede helft van 2026 en zal voldoen aan de Europese MiCA-regelgeving. Europese samenwerking voor digitale betalingen Het consortium bestaat uit negen grote banken: ING, UniCredit uit Italië, CaixaBank uit Spanje, Danske Bank uit Denemarken, Raiffeisen Bank International uit Oostenrijk, KBC uit België, SEB uit Zweden, DekaBank uit Duitsland en Banca Sella uit Italië. Samen hebben zij een nieuwe organisatie opgericht met het hoofdkantoor in Nederland. Deze entiteit zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, het beheer en de uitgifte van de stablecoin. Het doel van de samenwerking is om Europa minder afhankelijk te maken van buitenlandse stablecoins zoals USDT van Tether en USDC van Circle. Door een eigen stablecoin te introduceren hopen de banken de autonomie van de Europese financiële sector te versterken. MiCA als basis voor regulering Een belangrijk onderscheid met veel bestaande stablecoins is dat dit Europese initiatief volledig onder het MiCA valt. Deze nieuwe Europese wetgeving voor crypto treedt in 2026 in werking en biedt duidelijke regels voor onder andere stablecoins en crypto dienstverleners. Voor de uitgifte moet het consortium een vergunning verkrijgen als e-money instelling, waarschijnlijk onder toezicht van De Nederlandsche Bank. De naleving van MiCA moet niet alleen zorgen voor transparantie en stabiliteit, maar ook voor vertrouwen bij gebruikers en institutionele partijen. Waar Amerikaanse stablecoins regelmatig onder vuur liggen vanwege een gebrek aan toezicht of twijfel over reserves, kan een euro stablecoin juist een veilig en gereguleerd alternatief bieden. Snelle en programmeerbare transacties Naast stabiliteit en regulering willen de banken ook de technologische voordelen van hun stablecoin bieden. De crypto moet 24/7 inzetbaar zijn voor internationale betalingen en grensoverschrijdende transacties. Dat betekent dat bedrijven en consumenten altijd toegang hebben tot directe transacties. Daarnaast opent de stablecoin de deur naar programmeerbare betalingen, bijvoorbeeld voor supply chain management of de afwikkeling van digitale effecten. ING’s digital asset lead Floris Lugt stelt dat de sector alleen kan profiteren van deze innovaties wanneer banken dezelfde standaarden omarmen. Timing ten opzichte van de digitale euro De plannen voor een euro stablecoin krijgen extra betekenis in het licht van de digitale euro, de central bank digital currency waar de Europese Centrale Bank al jaren onderzoek naar doet. Onlangs gaf ECB bestuurslid Piero Cipollone aan dat een daadwerkelijke lancering van de digitale euro pas in 2029 wordt verwacht. Dit geeft commerciële banken ruimte om eerder een oplossing te bieden die veel van dezelfde voordelen biedt, maar sneller beschikbaar komt. Vooruitzichten voor komend jaar De komende jaren zullen belangrijk zijn voor het succes van de stablecoin. Het consortium werkt ondertussen aan de technische infrastructuur, de noodzakelijke vergunningen en de praktische invulling van de dienstverlening. Individuele banken zouden aanvullende diensten kunnen ontwikkelen, zoals wallets en opslagoplossingen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht ING sluit zich aan bij consortium voor euro-stablecoin is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
MetYa
MET$0.2283-0.78%
Wink
LIKE$0.00762-1.34%
OP
OP$0.6639+2.34%
Share
Coinstats2025/09/27 01:31
Share
SHIB Traders Make Wild Predictions as Shiba Inu Struggles to Rally

SHIB Traders Make Wild Predictions as Shiba Inu Struggles to Rally

Key Takeaways Analysts are split between SHIB price’s short-term bounces and long-term breakout scenarios Descending triangle signals pressure building toward a decisive move Rally projections leaned more on speculation than fundamentals The Shiba Inu coin, SHIB, has been in a downtrend since reaching its monthly high on Sept. 13. The memecoin was down more than […] The post SHIB Traders Make Wild Predictions as Shiba Inu Struggles to Rally appeared first on CoinChapter.
SHIBAINU
SHIB$0.00001189+1.27%
Wilder World
WILD$0.237+2.46%
BitShiba
SHIBA$0.000000000501-0.79%
Share
Coinstats2025/09/27 01:32
Share
Avalanche powers South Korea’s first Won-backed stablecoin – Details

Avalanche powers South Korea’s first Won-backed stablecoin – Details

Is South Korea preparing for a digital asset boom?
Boom
BOOM$0.007715-1.11%
Share
Coinstats2025/09/18 18:30
Share

Trending News

More

ING sluit zich aan bij consortium voor euro-stablecoin

SHIB Traders Make Wild Predictions as Shiba Inu Struggles to Rally

Avalanche powers South Korea’s first Won-backed stablecoin – Details

U.S. Core PCE Unchanged at 2.9% in August, Crypto Market Responds

We Asked 3 AIs if Bitcoin’s (BTC) Bull Run Is Over