Kumpletong Gabay sa MEXC Futures Candlestick Chart Operations: Paglalagay ng Order, Reversal, at Paliwanag sa TP/SL

Sa pahina ng Futures trading ng MEXC, ang order placement section ng website ay nakalagay bilang default sa kanang bahagi ng pahina. Sa seksyong ito, maaari mong itakda ang leverage, margin mode, order type, at iba pang mga parameter upang makapagbukas ng positions. Para sa higit pang detalye tungkol sa MEXC Futures page, maaari kang sumangguni sa “Paliwanag ng Terminolohiya sa Pahina ng Futures Trading.”
Sa cryptocurrency futures trading, ang mga oportunidad ay madalas na mabilis lumitaw at mawala. Maraming investor ang umaasang makapagbukas o makapagsara ng positions nang direkta sa candlestick chart habang sinusuri ang galaw ng presyo upang masakyan ang pagbabago sa merkado. Upang matugunan ang pangangailangang ito, sinusuportahan na ngayon ng MEXC Futures ang pag-trade nang direkta mula sa candlestick chart. Ang artikulong ito ay gagabay sa iyo sa proseso. Sa kasalukuyan, ang candlestick chart trading ay suportado lamang sa web version. Ang artikulong ito ay gumagamit ng USDT-M Futures web interface bilang halimbawa para sa demonstrasyon.
Ang Candlestick charts, na tinatawag ding K-line charts, ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng chart sa financial trading. Bawat candlestick chart ay naglalaman ng apat na pangunahing data points: pagbukas, pagsara, pinakamataas, at pinakamababa, na biswal na nagpapakita ng pagbabago ng presyo sa loob ng isang tiyak na yugto ng panahon.
Mga Benepisyo ng Pag-unawa sa Candlestick Charts:
Visual na pananaw sa merkado: Ang hugis ng mga pulang/berdeng kandila at ang haba ng mga wick ay nakatutulong upang mabilis na matukoy kung bullish o bearish ang merkado.
Pagkilala ng trend: Ang magkakasunod na pattern ng mga kandila ay nakatutulong sa mga trader na makilala kung pataas, pababa, o sideways ang galaw ng merkado.
Suporta sa trading decisions: Kapag pinagsama sa volume at mga technical indicator, ang candlestick charts ay maaaring magsenyas kung kailan bibili, magbebenta, o hahawakan
Babala sa panganib: Ang ilang reversal patterns (hal. hammer, engulfing) ay maaaring magpahiwatig ng posibleng pagbabago ng direksyon ng merkado, na nakatutulong upang maiwasan ang pagkalugi.
Ang pag-unawa sa candlestick charts ay nakatutulong sa mga user na mas epektibong masubaybayan ang mga trend ng presyo at mapahusay ang flexibility at efficiency ng kanilang estratehiya sa kalakalan.
Sa pahina ng Futures trading, i-posisyon ang iyong mouse sa candlestick chart, at lilitaw ang isang ⊕ icon sa kanan. I-click ang ⊕ upang buksan ang input box sa limit na pagbili/pagbenta. Ilagay ang dami at i-click ang kaukulang Limit ng Bumili/Ibenta icon sa kaliwa upang mailagay ang limit order. Tandaan: Ang mga order mula sa candlestick chart ay kasalukuyang hindi sumusuporta sa pagpili o pagsasaayos ng margin mode o leverage; kailangan mo itong itakda muna sa pangunahing order section bago maglagay ng order.
Kung ang presyo ng limit order ay mas mababa kaysa sa kasalukuyang presyo ng merkado, ito ay magbubukas ng mahabang posisyon, na ipapakita gamit ang berdeng limit na pagbili na icon sa candlestick chart. Kung ang presyo ng limit order ay mas mataas kaysa sa kasalukuyang presyo ng merkado, ito ay magbubukas ng panandaliang posisyon, na ipapakita gamit ang pulang limit na pagbenta na icon sa candlestick chart.
I-click ang ▼ icon sa ibabaw ng quantity input box upang maitakda ang contract units.
Kapag nailagay na ang iyong limit order, ito ay lalabas sa candlestick chart. I-posisyon ang mouse sa order upang makita ang I-click upang baguhin ang order. I-click ang limit order icon upang buksan ang input box ng I-edit ang Limit Order, pagkatapos ay ilagay ang bagong presyo at dami upang i-update ang order.
Bilang alternatibo, maaari mong i-click at i-drag ang limit order icon pataas o pababa upang baguhin ang presyo. Tandaan: Ang pag-drag ay nagbabago lamang ng presyo; hindi maaaring baguhin ang dami sa ganitong paraan.
Sa candlestick chart, ang bawat icon ng limit order ay may X button sa dulong kanan. Kapag na-hover mo ang iyong cursor sa X, lalabas ang text na Kanselahin ang Order. I-click ang X para kanselahin ang order.
Kung ang iyong order ay napunan na, ang iyong position ay ipapakita sa candlestick chart. I-posisyon ang mouse sa ↑↓ icon sa kanang bahagi ng iyong position, at makikita mo ang text na Reverse Position. Pagkatapos, i-click ang ↑↓ icon upang maisagawa ang reverse position.
Ang reverse position ay nangangahulugan na isasara ng system ang iyong kasalukuyang position sa presyo ng merkado at sabay na magbubukas ng kabaligtarang position na may parehong laki sa presyo ng merkado. Paalala: Dahil sa mga salik tulad ng margin availability, kondisyon ng merkado, at panganib, maaaring hindi palaging magtagumpay ang operasyon.
I-posisyon ang iyong cursor sa button ng Isara ang Mahaba/Panandalian sa kanang bahagi ng iyong position icon sa candlestick chart. Makikita mo ang opsyon na Market Close Position. I-click ang button ng Isara ang Mahaba/Panandalian upang mabilis na maisara ang iyong position sa kasalukuyang presyo ng merkado.
I-tapat ang iyong cursor sa button ng Isara ang Mahaba/Panandalian sa kanang bahagi ng iyong iicon ng bukas na posisyon sa candlestick chart. Sa kanan, makikita mo ang dalawang icon: TP at SL. Kapag i-tatapat ang mouse sa TP icon, lalabas ang mensaheng “-drag o i-click upang itakda ang posisyong TP.” Kapag i-tatapat ang mouse sa SL icon, lalabas ang mensaheng “I-drag o i-click para itakda ang posisyong SL."
Gagamit tayo ng panandaliang posisyon sa TP bilang halimbawa para sa demonstrasyon.
Hawakan ang TP button at i-drag ito pababa. Habang nagda-drag, makikita mo sa kanan na nag-a-update nang real time ang iyong profit amount. I-release ang mouse sa nais mong presyo ng take-profit, at lalabas ang isang window sa Presyo ng Merkado sa TP/SL. I-click ang Kumpirmahin upang makumpleto ang setup. Pareho rin ang proseso para sa SL.
Kung mas gusto mong hindi gumamit ng drag-and-drop method, maaari ka ring direktang mag-click sa button ng TP o SL. Bubukas ito ng window sa Presyo ng Merkado sa TP/SL, kung saan maaari mong mano-manong ilagay ang iyong ideal na presyo ng take-profit o stop-loss. I-click ang Kumpirmahin upang mai-save ang settings.
Matapos magtakda ng TP/SL order, lalabas ang kaukulang mga icon sa candlestick chart sa iyong napiling antas ng presyo. I-tapat ang cursor sa isang TP/SL icon at makikita mo ang prompt na I-click upang baguhin ang order. Kapag na-click ito, bubukas ang Presyo ng Merkado sa TP/SL, kung saan maaari mong ayusin ang iyong presyo ng TP/SL. I-click ang Kumpirmahin upang mai-save ang mga pagbabago.
Maaari mo ring i-edit ang mga order ng TP/SL sa pamamagitan ng pag-drag.
I-tapat ang iyong cursor sa icon ng TP o SL, pagkatapos ay i-click nang matagal ang icon upang i-drag ito pataas o pababa sa isang bagong antas ng presyo. Kapag binitawan mo ang mouse sa gusto mong presyo, lalabas ang isang window na may na-update na presyo. I-click ang Kumpirmahin upang i-save ang mga pagbabago.
I-tapat ang iyong cursor sa X icon sa tabi ng TP/SL marker. May lalabas na tooltip na nagsasabing Kanselahin ang Order. I-click ang X upang kanselahin ang setting ng TP/SL.
Ang direktang pangangalakal sa candlestick chart ay nagbibigay-daan sa mga user na mas intuitive na obserbahan ang mga pagbabago sa posisyon at kasalukuyang mga presyo sa merkado, flexible na ayusin ang mga posisyon, at bumuo ng mga diskarte sa pangangalakal. Ginagawa rin nitong mas maginhawa ang mga operasyon, na tumutulong sa mga user na tumugon nang epektibo sa mabilis na paglipat ng mga kondisyon ng merkado. Kung ikukumpara sa lugar ng pagkakalagay ng order, medyo limitado ang functionality ng candlestick chart. Para sa mas kumplikadong mga diskarte sa pangangalakal, kailangan pa rin ng mga user na gumana sa loob ng lugar ng pagkakalagay ng order.
Sa MEXC, mayroong dalawang senaryo kung saan ginagamit ang TP/SL function: bago humawak ng posisyon at habang humahawak ng posisyon.
TP/SL Bago Humawak ng Posisyon: Ito ay nagbibigay-daan sa iyong magtakda ng isang pagsasara ng order nang maaga na may mga kundisyon sa pag-trigger (tulad ng Yield o PNL). Kapag ang Huling Presyo, Patas na Presyo, o Index Presyo ay umabot sa preset na trigger na presyo, isasara ng sistema ang posisyon sa pinakamainam na presyo sa merkado batay sa preset na trigger na presyo at dami, na makakamit ang alinman sa take-profit o stop-loss. Nagbibigay-daan ito sa mga user na awtomatikong ma-secure ang kanilang ninanais na kita o maiwasan ang mga hindi kinakailangang pagkalugi.
TP/SL Habang Hawak ang isang Posisyon: Ito ay tumutukoy sa direktang pagtatakda ng isang Market Price TP/SL, gamit ang Buong Posisyon o Bahagyang Posisyon (website), ang mga user ay maaaring paunang tukuyin ang mga kundisyon sa pag-trigger (gaya ng Yield, PNL, o USDT). Kapag ang Huling Presyo, Patas na Presyo, o Index Presyo ay umabot sa preset na presyo, isasara ng system ang posisyon sa pinakamainam na presyo sa merkado batay sa preset na presyo at dami.
Ipinakilala rin ng MEXC ang Take-profit Reverse at Stop-loss Reverse sa Futures trading, na tinutulungan ang mga MEXCer na samantalahin ang mga bidirectional na paggalaw ng merkado upang mapakinabangan ang mga kita.
Ang TP/SL ay tumutukoy sa pagtatakda ng take-profit (TP) at stop-loss (SL) nang maaga para sa mga posisyong bubuksan na. Maaaring itakda ng mga user ang TP/SL kapag nagbubukas ng posisyon. Pagkatapos ay maaari mong piliin ang Huli, Patas, o Index Presyo bilang trigger para sa TP/SL. Kapag ang order ay naisakatuparan (buo o bahagyang) sa isang limitasyon o presyo sa merkado, ang system ay agad na maglalagay ng isang TP/SL na order batay sa preset na trigger na presyo.
Maaaring pumili ang mga user mula sa tatlong setting mode: USDT (Trigger Price), Yield, o PNL. Kung, halimbawa, pipiliin mo ang Yield, ang presyo ng trigger at tinantyang PNL ay kinakalkula batay sa napiling rate.
Mahahalagang Paalala: Ang system ay nagpapahintulot sa TP/SL na itakda ng Yield o PNL, ngunit ang mga halaga ay para sa sanggunian lamang. Ang mga bayarin sa transaksyon, mga pagbabago sa average na presyo ng pagpasok, at aktwal na naisakatuparan na mga presyo ay makakaapekto sa aktwal na ani at PNL. Ang pagdaragdag sa isang posisyon ay magbabago sa average na presyo ng pagpasok, ngunit ang TP/SL na trigger na presyo ay naayos sa oras ng paggawa at hindi awtomatikong aayusin.
Paalala sa Panganib: Ang futures trading ay isang mataas na panganib na pamumuhunan. Dapat na lubos na maunawaan ng mga mamumuhunan ang mga panganib at maingat na kalakalan. Para sa higit pa sa mga high-leverage na panganib sa pangangalakal, tingnan ang "Leverage Trading Strategy at Pamamahala sa Panganib." Bakit Pumili ng MEXC Futures? Makakuha ng mas malalim na insight sa mga pakinabang at natatanging feature ng MEXC Futures para matulungan kang manatiling nangunguna sa market. Paano Makilahok sa M-Day Alamin ang sunud-sunod na mga pamamaraan at tip para sa pagsali sa M-Day at huwag palampasin ang higit sa 70,000 USDT sa pang-araw-araw na Futures bonus airdrops. Sa kasalukuyan, ang MEXC ay nagpapatakbo ng 0 Fee Trader's Fest, kung saan ang mga user ay maaaring makabuluhang bawasan ang mga gastos sa pangangalakal na nagbibigay-daan sa kanila na makatipid ng higit pa, mag-trade nang higit pa, at kumita ng higit pa. Sa MEXC, masisiyahan ka sa murang pangangalakal habang nananatiling up-to-date sa mga uso sa merkado, kinukuha ang bawat panandaliang pagkakataon sa pamumuhunan, at nagsisimula sa isang paglalakbay tungo sa kalayaan sa pananalapi.
Disclaimer: Ang impormasyong ibinigay sa materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito nagsisilbing rekomendasyon sa pagbili, pagbebenta, o paghawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nag-aalok ng impormasyong ito para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.