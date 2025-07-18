Futures Statement: Kumpletong Gabay sa Pamamahala ng Asset sa MEXC Futures

Sa merkado ng crypto derivatives, ang pagsubaybay sa mga real-time na daloy ng kapital at data ng PNL ay mahalaga para sa sinumang futures trader na naglalayong gumana nang may disiplina at katumpakanSa merkado ng crypto derivatives, ang pagsubaybay sa mga real-time na daloy ng kapital at data ng PNL ay mahalaga para sa sinumang futures trader na naglalayong gumana nang may disiplina at katumpakan
Sa merkado ng crypto derivatives, ang pagsubaybay sa mga real-time na daloy ng kapital at data ng PNL ay mahalaga para sa sinumang futures trader na naglalayong gumana nang may disiplina at katumpakan. Ang tampok na Futures Statement ng MEXC ay partikular na idinisenyo upang matugunan ang mga propesyonal na pangangailangan ng mga user para sa pagsusuri ng mga asset at pag-optimize ng diskarte. Ang tool na ito ay nagbibigay-daan sa mga user na komprehensibong subaybayan ang lahat ng mga pagpasok at paglabas sa kanilang mga Futures account, mabilis na matukoy ang mga pinagmumulan ng mga pakinabang at pagkalugi, at bumuo ng isang mas epektibong sistema ng pamamahala ng asset. Ang artikulong ito ay nagbibigay ng kumpletong gabay sa tampok na Futures Statement, na sumasaklaw sa kahulugan nito, mga pakinabang, kung paano ito gamitin, at mga real-world na application.
Ang Futures Statement sa MEXC ay isang espesyal na module na idinisenyo upang subaybayan ang galaw ng kapital sa loob ng iyong futures account. Nakatuon ito sa detalyadong tala ng bawat natapos na trade, kabilang ang mga deposito at withdrawal, realized PNL (Profit and Loss), trading fees, liquidation, at mga kaganapan ng auto-deleveraging. Sa pamamagitan ng tampok na ito, maaaring magsagawa ang mga user ng real-time na pagsusuri at eksaktong pag-aanalisa, na tumutulong upang mapahusay ang mga trading strategy at ang pangkalahatang performance. Hindi tulad ng Orders tab na nakatuon sa mga order placement at filled data, binibigyang-diin ng Futures Statement ang aktwal na paggalaw ng pondo at tala ng PNL sa loob ng account. Halimbawa, sa tuwing magsasara ng posisyon, magkakaroon ng liquidation, o magbabayad ng fees, malinaw na makikita ng user ang oras ng transaksyon, halaga, uri ng transaksyon, at ang tiyak na pinagmulan ng galaw ng pondo sa Futures Statement. Ang tool na ito ay mahalaga para sa pagsusuri ng mga nakaraang transaksyon, pag-evaluate ng mga strategy, at pamamahala ng panganib.
Bagama’t parehong bahagi ng Futures account tool, magkaiba ang layunin ng dalawang ito at ang uri ng impormasyong kanilang pinagtutuunan.
Ang Futures Statement ay nakasentro sa pinansyal na pananaw, at nagbibigay ng pinagsama-samang tala ng mga natapos na trade. Itinatala nito ang lahat ng aktwal na galaw ng pondo sa loob ng Futures account, tulad ng PNL, mga bayarin, at mga transfer, kaya mas madali para sa mga user na pamahalaan ang kanilang asset at tumpak na kalkulahin ang kabuuang gastos sa pagte-trade.
Sa kabilang banda, ang Orders tab ay sumusunod sa trading na pananaw, at ipinapakita ang kasaysayan ng mga aksyon kaugnay ng order activity. Kabilang dito ang kasalukuyang bukas na mga order, filled prices, status ng order, at iba pa. Tumutulong ito sa mga user na balikan ang kanilang trading strategies at gumawa ng mga taktikal na pagbabago batay sa kasaysayan ng order behavior.
Paghahambing ng Function
Futures Statement
Mga Order
Pangunahing Layunin
Tingnan ang paggalaw ng asset at mga detalye ng PNL
Tingnan ang katayuan ng order at kasaysayan ng kalakalan
Pokus ng Datos
Mga daloy ng kapital, bayarin, likidasyon, atbp.
Buksan ang mga order, kasaysayan ng kalakalan, atbp.
Para sa mga futures trader, mahalagang maunawaan ang PNL (Profit and Loss) sa antas ng account, istruktura ng gastos, at antas ng panganib upang mapahusay ang mga estratehiya at maging mas epektibo ang paggamit ng kapital. Ang Futures Statement ng MEXC ay isang propesyonal na tool na idinisenyo upang tugunan ang mga pangangailangang ito. Ang mga pangunahing bentahe nito ay makikita sa sumusunod na tatlong aspeto:
Kung ikukumpara sa Orders page na puno ng siksik na datos at maraming uri ng impormasyon, ang Futures Statement ay nakatuon sa mga natapos na galaw ng kapital, at ipinapakita ang mga pangunahing pinansyal na datos sa pamamagitan ng maayos na pagkakakategorya. Madaling makita ng mga user ang lahat ng transaksyon sa nakalipas na 30 araw sa isang tingin—kabilang ang mahahalagang detalye tulad ng oras ng transaksyon, bayarin, uri ng transaksyon, token, halaga, at direksyon. Lubos nitong pinapataas ang kahusayan at pinapaganda ang kabuuang karanasan ng user.
Navigation path:Assets → Futures → Futures Statement. May suporta sa pag-filter ayon sa petsa, token, at uri ng transaksyon, kaya’t mabilis mahanap ng user ang partikular na rekord na kanilang hinahanap.
Ang Futures Statement ay maingat na kinategorya batay sa uri ng transaksyon, na nagbibigay ng malinaw at praktikal na analytical framework na nakatuon sa pinakamahalagang sukatan para sa mga trader—performance ng PNL at mga gastos sa kapital. Saklaw nito ang apat na pangunahing kategorya:
Bayarin sa Kalakalan
Ang bawat naisagawang futures trade ay may kaakibat na bayarin, na maaaring maging malaking bahagi ng gastos lalo na para sa mga high-frequency trader.
Halimbawa, kung ang isang user ay nagbukas ng 1 cont. BTCUSDT position sa market price na may filled amount na 10,000 USDT at may fee rate na 0.02%, itatala sa bill ang 2 USDT bilang trading fee. Maaaring pumunta ang user sa Futures Statement → Transaction Type → Trading Fee upang makita ang detalyadong tala ng bayarin at mas tumpak na makalkula ang kita.
Napagtantong PNL mula sa mga Saradong Posisyon
Itinatala nito ang aktwal na tubo o lugi mula sa bawat posisyong isinara—isang mahalagang sukatan upang masukat ang bisa ng trading strategy. Halimbawa, kung ang isang user ay nagbukas ng long position sa ETHUSDT sa 2,500 USDT at isinara ito sa 2,600 USDT, awtomatikong itatala ng Futures Statement ang Napagtantong PNL na +100 USDT (neto ng fees). Nakakatulong ito upang malinaw na maunawaan ng user ang tunay na kita kada trade at mapabuti ang mga estratehiya sa pagpasok/paglabas.
Liquidation
Kapag bumaba ang margin ng Futures account sa ilalim ng maintenance level, maaaring i-trigger ng sistema ang liquidation o auto-deleveraging (ADL). Ang mga pangyayaring ito ay malinaw na naka-log sa Futures Statement. Halimbawa, kung biglang bumagsak ang merkado at hindi agad nakapag-stop out ang user, maaaring ma-liquidate ang kanilang BTC long position. Makikita sa statement ang liquidation entry—kabilang ang oras, PNL amount, at liquidation price—na makatutulong sa user upang masuri kung ano ang naging problema sa kanilang risk management.
Auto-Deleveraging (ADL)
Sa panahon ng matitinding kondisyon ng merkado o paggamit ng mataas na leverage sa ilalim ng cross margin, maaaring awtomatikong bawasan ng sistema ang posisyon ng isang user at italaga ito sa ibang counterparty upang maiwasan ang negatibong balanse. Ito ang tinatawag na Auto-Deleveraging (ADL). Halimbawa, kung ang user ay may high-return short position at naapektuhan ng 50% ADL dahil sa liquidation ng kabilang panig, makikita sa Futures Statement ang ADL entry—kabilang ang nabawasang quantity, oras, at epekto sa PNL. Binibigyan nito ng abiso ang user na ang kanilang posisyon ay na-adjust nang pasibo.
Sa pamamagitan ng malinaw na pagkakakategorya at detalyadong tala, nakakakuha ang mga user ng kompletong larawan ng tunay na gastos at resulta ng bawat trade. Nakakatulong ito sa mas malalim na pagsusuri ng trading behavior, pagkilala sa lakas at kahinaan, at nagsisilbing pundasyon para sa pagbuo ng mas matibay na estratehiya sa hinaharap.
Lahat ng Mga Statement: Ipinapakita ang lahat ng tala ng galaw ng kapital sa nakalipas na 30 araw bilang default, nakaayos ayon sa pagkakasunod ng oras.
Transaction Type Filter: Pinapayagan ang mga user na makita ang detalyadong tala para sa partikular na kategorya gaya ng trading fees o realized PNL.
Mga Bayarin sa Pagpopondo: Ipinapakita ang lahat ng bayaring nauugnay sa paghawak ng posisyon. Halimbawa, kung ang user ay may long perpetual futures BTCUSDT position at ang kasalukuyang funding rate ay +0.01%, awtomatikong ibabawas ng sistema ang katumbas na halaga mula sa account ng user sa nakatakdang oras ng settlement.
Mga Paglilipat ng Pondo: Itinatala ang mga paglilipat ng asset sa pagitan ng Spot at Futures accounts (hindi kasama ang bonus o mga reward).
Bilang mahalagang bahagi ng MEXC Futures trading ecosystem, ang tampok na Futures Statement ay nagbibigay sa mga user ng structured view ng capital flow at isang matatag na pundasyon para sa pagsusuri ng diskarte. Sa pamamagitan ng multi-dimensional na pagkakategorya nito at intuitive na presentasyon ng data, ang mga mangangalakal ay maaaring magkaroon ng ganap na kakayahang makita sa mga daloy ng kapital, pagbutihin ang transparency ng diskarte, at tiyakin ang mas matatag na pagpapatakbo ng account.
Para sa mga gumagamit na naghahanap upang mapahusay ang kahusayan sa pangangalakal at palakasin ang pamamahala ng asset, ang Futures Statement ng MEXC ay walang alinlangan na isang tampok na sulit na gamitin at bigyang-priyoridad.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at maingat na mamuhunan. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.