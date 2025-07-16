Paano Pumili ng Trader para sa Copy Trading

Ang copy trading ay isang paraan ng pamumuhunan kung saan ginagaya ng mga user ang mga trade ng mga karanasang trader, na sinasalamin ang kanilang bawat aksyon. Ang pagpili ng isang pambihirang trader ay mahalaga sa tagumpay ng iyong paglalakbay sa copy trading.
Kapag tinatasa ang nakaraang pagganap ng isang mangangalakal, mahalagang hindi tumuon lamang sa panandaliang mataas na kita, dahil ang pangmatagalang matatag na pagbabalik ay kasinghalaga rin. Bagama't maaaring maging kaakit-akit ang mataas na panandaliang kita, maaari silang magresulta minsan mula sa pagkasumpungin ng merkado o swerte sa halip na kasanayan. Ang pare-parehong pangmatagalang pagbabalik ay kadalasang nagbibigay ng mas maaasahang sukat ng kadalubhasaan sa pangangalakal.
Nag-aalok ang MEXC ng komprehensibong sukatan ng pagganap kabilang ang 7-araw at 180-araw na datos para sa profit at loss (PNL), return on investment (ROI), at mga rate ng panalo. Tinutulungan ka ng mga sukatang ito na gumawa ng mga desisyong may kaalaman kapag pumipili ng mga trader na susundan.
Sa pahina ng Mga Detalye ng Trader, maaari mong suriin ang pangunahing data tulad ng Dalas ng Pag-trade at PNL Ratio upang matukoy kung ang istilo ng isang trader ay naaayon sa iyong mga kagustuhan sa pamumuhunan.
Dalas ng Pag-trade: Ito ay tumutukoy sa average na bilang ng mga trade ng trader bawat linggo sa isang tinukoy na panahon. Ang ilang mga trader ay mas gusto ang panandaliang, mataas na dalas na mga pangangalakal, habang ang iba ay tumutuon sa kalagitnaan hanggang pangmatagalang mga diskarte. Pumili ng istilo ng pangangalakal na naaayon sa iyong sariling pagpapaubaya sa panganib at mga layunin sa pamumuhunan.
PNL Ratio: Ito ang ratio ng kabuuang kita sa kabuuang pagkalugi. Ang mataas na rate ng panalo lamang ay hindi ginagarantiyahan ang kabuuang kakayahang kumita. Isaalang-alang ang parehong laki ng mga panalong trade kumpara sa mga natalo na trade—isang trader na may maliit na kita ngunit ang malalaking pagkalugi ay maaaring hindi pa rin gumanap, sa kabila ng isang paborableng rate ng panalo.
Tandaan: Rate ng Panalo = Bilang ng mga closed order na may kita / Kabuuang bilang ng mga closed order × 100%
Niraranggo ng MEXC ang mga mangangalakal ayon sa maraming sukatan ng pagganap, kabilang ang ROI, mga rate ng panalo, PNL, at ang bilang ng mga tagasunod. Ang isang mas malaking base ng follower ay madalas na nagpapahiwatig ng mas mataas na kredibilidad ng trader. Maaari ka ring tumuklas ng mga bagong trader o tingnan ang lahat ng mga trader na idinagdag mo sa iyong listahan ng binabantayan.
Mahalagang tandaan na ang nakaraang pagganap ng isang trader ay hindi ginagarantiyahan ang mga pagbabalik sa hinaharap. Samakatuwid, ipinapayong maglaan ng kopya ng mga pondo sa pangangalakal nang maingat at magtakda ng mga limitasyon sa stop-loss at take-profit upang epektibong pamahalaan ang pagkasumpungin ng asset.
Ang proseso ng pagpili ng isang trader ay pareho sa Web at App. Gagamitin namin ang Web platform bilang isang halimbawa para gabayan ka sa proseso:
Hakbang 1: Sa Web, mag-log in sa iyong account at mag-navigate sa Futures → Copy Trade.
Hakbang 2: Mag-scroll sa Mga Nangungunang Traders/Lahat ng Leader. I-filter ang iyong paghahanap ayon sa Pinakamataas na ROI, Pinakamataas na PNL, Pinakamaraming Followers, at Mga Bagong Trader.
Hakbang 3: Sa trader card, maaari mong tingnan ang mga pangunahing metrics tulad ng ROI, PNL, Rate ng Panalo, Trading Pairs, Dalas ng Pag-trade, Ratio ng Bahagi ng Kita, at Bilang ng Mga Follower.
Tip: I-click ang ☆ button sa kanang sulok sa itaas ng card ng trader para idagdag sila sa iyong watchlist.
Hakbang 4: Mag-click sa card upang pumunta sa pahina ng Mga Detalye ng Trader, kung saan maaari mong tingnan ang detalyadong impormasyon, kabilang ang Pagganap, Pinagsama-samang PNL, Pagganap ng Pang-araw-araw ng Trading, PNL ng Mga Follower, Futures Preference, Trading Pairs, at Oras ng Pag-hold.
Bukod pa rito, maaari mong i-click ang Mga Istatistika ng Lead Trade upang tingnan ang mga detalye ng kasalukuyan at makasaysayang trade ng trader.
Paghahambing ng Pagganap ng Trader: Sa kanang sulok sa itaas ng pahina ng Mga Detalye ng Trader, i-click ang button na VS upang ma-access ang pahina ng Paghahambing ng Pagganap ng Trader.
Dito, maaari kang magdagdag ng maraming mangangalakal na interesado ka at ihambing ang mga ito batay sa Pangunahing Impormasyon at Istatistika ng Trading. Maaari mo ring tingnan ang opsyong I-highlight ang Pinakamahusay na Mga Pagganap upang bigyang-diin ang datos na may pinakamataas na performance sa chart ng paghahambing, na ginagawang mas madaling suriin ang impormasyon nang intuitive.
Hakbang 5: I-click ang Copy Trade sa iyong napiling trader's card, pagkatapos ay itakda ang iyong Copy Trading Parameters upang simulan ang copy trading. Ilagay ang Halaga ng Copy Trade at Stop-Loss ng Account. Para sa higit pang advanced na mga setting, i-click ang Higit pang Mga Setting.
Kung ang iyong napiling trader ay umabot sa limitasyon ng tagasunod, mag-click sa Copy Trade upang paganahin ang Slot Reminder. Aabisuhan ka sa pamamagitan ng push at mga notification sa platform kapag naging available ang isang slot.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo. Hindi pag-endorso ang bumili, magbenta, o humawak ng anumang asset. Ang Newbie Academy ng MEXC ay nag-aalok ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at maingat na mamuhunan. Ang anumang mga aksyon sa pamumuhunan ay responsibilidad lamang ng user at walang kaugnayan sa site na ito.