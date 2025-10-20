Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga event sa Airdrop+ sa MEXC, ang mga user ay may pagkakataong makakuha ng mga libreng token at Futures na bonus. Ang mga gawain sa Airdrop+ ay karaniwang binubuo ng Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga event sa Airdrop+ sa MEXC, ang mga user ay may pagkakataong makakuha ng mga libreng token at Futures na bonus. Ang mga gawain sa Airdrop+ ay karaniwang binubuo ng
Matuto pa/Mga Gabay sa Baguhan/Gabay sa User/Paano Makil... Draw Event

Paano Makilahok sa MEXC Airdrop+ Lucky Draw Event

Baguhan
Oktubre 20, 2025
0m
#Buzz ng Industriya#Mga Baguhan
MAY
MAY$0.01427+1.42%
TokenFi
TOKEN$0.006413+2.46%
Massa
MAS$0.00482+2.33%
FC Barcelona FT
BAR$0.5819-1.17%
Zypher Network
POP$0.0006584+1.09%

Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga event sa Airdrop+ sa MEXC, ang mga user ay may pagkakataong makakuha ng mga libreng token at Futures na bonus. Ang mga gawain sa Airdrop+ ay karaniwang binubuo ng ilang bahagi, kabilang ang mga deposito, Spot trading, Futures trading, at mga referral. Kamakailan, in-upgrade ng MEXC ang event ng Airdrop+, na nagpapakilala ng mekanismo ng Lucky Draw na nagbibigay sa mga user ng mas maraming pagkakataon na makakuha ng mga reward.

1. Mga Kinakailangan sa Paglahok para sa Airdrop+ Lucky Draw


Bago sumali sa mga event sa Airdrop+, dapat munang kumpletuhin ng mga user ang Pag-verify ng Advanced na KYC sa MEXC.


2. Paano Makilahok sa Airdrop+ Lucky Draw Events


2.1 I-access ang Pahina ng Event

Pagkatapos mag-log in sa opisyal na website ng MEXC, i-click ang tab na Mga Event sa tuktok na navigation bar. Mula sa dropdown na menu, piliin ang Airdrop+ para makapasok sa pahina ng mga event.



2.2 Pumili ng Proyekto at Magrehistro para Sumali

Sa ilalim ng Nagpapatuloy na tab, i-browse ang bagong nakalistang mga event sa proyekto na kasalukuyang available para sa pakikilahok. Pumili ng proyekto na interesado ka at i-click ang Sumali Ngayon.

Tandaan: Ang bawat proyekto ay maaaring may iba't ibang mga panuntunan at kinakailangan sa gawain. Mangyaring sumangguni sa mga detalyeng ipinapakita sa pahina ng event para sa pinakatumpak na impormasyon.


Pagkatapos pumasok sa pahina ng mga detalye ng event, i-click ang button na Magrehistro para Sumali upang sumali sa event. Pakitandaan na maaari ka lang lumahok sa isang Airdrop+ event sa isang pagkakataon. Kapag nagawa mo na ang iyong pagpili, i-click ang Oo sa pop-up na window ng Pagkumpirma ng Pagpaparehistro upang makumpleto ang iyong pagpaparehistro.


2.3 Kumpletuhin ang Mga Gawain para Makakuha ng Mga Pagkakataon sa Lucky Draw

Pagkatapos ng matagumpay na pagrehistro, maaari kang makakuha ng mga pagkakataon sa Lucky Draw sa pamamagitan ng pagkumpleto ng sumusunod na tatlong uri ng mga gawain:
  • Mga Advanced na Gawain: Kumpletuhin ang Spot o Futures trade para sa mga tinukoy na token. Kapag naabot na ang kinakailangang dami ng kalakalan, matatanggap mo ang katumbas na bilang ng mga pagkakataon sa Lucky Draw. Kung mas mataas ang dami ng iyong kalakalan, mas maraming pagkakataon na maaari kang kumita.
  • Mga Gawain sa Pagkamit: Pagkatapos makumpleto ang 10 Lucky Draws, maa-unlock mo ang Mga Gawain sa Pagkamit, na may pagkakataong makatanggap ng hanggang 1,000 USDT sa Futures na mga bonus.
  • Mga Gawain ng Bagong User: Partikular na idinisenyo para sa mga bagong user. Sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga kinakailangang limitasyon ng deposito o pag-abot sa tinukoy na kalakalan sa Spot at mga dami ng kalakalan sa Futures para sa mga itinalagang token, maaari kang makakuha ng karagdagang mga pagkakataon sa Lucky Draw.

Maaari kang lumahok sa maraming uri ng gawain nang sabay-sabay. Kung mas maraming gawain ang nakumpleto mo, mas maraming Lucky Draw ang naiipon mo, na nagdaragdag sa iyong pangkalahatang pagkakataong manalo ng mga reward.


2.4 Gamitin ang Iyong Mga Pagkakataon sa Lucky Draw

Pagkatapos makakuha ng mga pagkakataon sa Lucky Draw sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga gawain, maaari mong piliin ang Mag-draw Ng 1 Beses para magsagawa ng isang draw, o piliin ang I-draw Lahat para gamitin ang lahat ng available na pagkakataon nang sabay-sabay. Ang mga pangunahing reward ay binubuo ng mga bonus sa Futures.

Mga Tala:
1) Ibinibigay ang mga reward sa first-come, first-served basis hanggang sa ma-claim ang lahat.
1) Awtomatikong mag-e-expire ang mga hindi nagamit na pagkakataon sa Lucky Draw sa pagtatapos ng event at hindi ito madadala sa mga event sa hinaharap.


Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga event sa MEXC Airdrop+, mangyaring sumangguni sa:

Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.

Pagkakataon sa Merkado
MAY Logo
MAY Live na Presyo (MAY)
$0.01427
$0.01427$0.01427
+0.49%
USD
MAY (MAY) Live na Tsart ng Presyo

Mga Popular na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mga Kaugnay na Artikulo

Kumpletong Gabay sa Programa ng Referral Ambassador ng MEXC: I-upgrade ang Iyong Level at Makakuha ng Matataas na Reward na may Passive Income

Kumpletong Gabay sa Programa ng Referral Ambassador ng MEXC: I-upgrade ang Iyong Level at Makakuha ng Matataas na Reward na may Passive Income

Ang MEXC Referral Ambassador Program ay nagbibigay ng isang pangmatagalan, community-driven na sistema ng insentibo para sa lahat ng mga user. Ipinapaliwanag ng gabay na ito ang istruktura ng programa

Ano ang ether.fi? Isang Nangungunang Ethereum Restaking Protocol na Kumokonekta sa 400+ Chains

Ano ang ether.fi? Isang Nangungunang Ethereum Restaking Protocol na Kumokonekta sa 400+ Chains

TL;DRAng ether.fi ay nakatayo bilang isang nangungunang desentralisadong restaking platform sa loob ng Ethereum ecosystem, na nagbibigay-daan sa mga user na mag-stake ng ETH, BTC, at stablecoins para

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ang pangangalakal ng cryptocurrency futures ay umaakit ng napakaraming mamumuhunan dahil sa mataas nitong leverage at sa kakayahang kumita sa parehong pag-akyat at pagbaba ng merkado. Gayunpaman, ang

Pitong Taon ng Kahusayan! Ika-7 Anibersaryo ng MEXC: Inilalahad ang 5 Pangunahing Kalamangan ng Futures Trading

Pitong Taon ng Kahusayan! Ika-7 Anibersaryo ng MEXC: Inilalahad ang 5 Pangunahing Kalamangan ng Futures Trading

Habang ang merkado ng cryptocurrency ay nagpapatuloy sa mabilis nitong pag-unlad, ang Futures trading ay naging isang mahalagang kasangkapan para sa maraming trader dahil sa kahusayan at flexibility n

Mag-sign Up sa MEXC
Mag-sign Up at Makatanggap ng Hanggang 10,000 USDT Bonus