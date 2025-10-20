Paano Makilahok sa MEXC Airdrop+ Lucky Draw Event

Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga event sa Airdrop+ sa MEXC, ang mga user ay may pagkakataong makakuha ng mga libreng token at Futures na bonus. Ang mga gawain sa Airdrop+ ay karaniwang binubuo ng ilang bahagi, kabilang ang mga deposito, Spot trading, Futures trading, at mga referral. Kamakailan, in-upgrade ng MEXC ang event ng Airdrop+, na nagpapakilala ng mekanismo ng Lucky Draw na nagbibigay sa mga user ng mas maraming pagkakataon na makakuha ng mga reward.
Bago sumali sa mga event sa Airdrop+, dapat munang kumpletuhin ng mga user ang Pag-verify ng Advanced na KYC sa MEXC.
2.1 I-access ang Pahina ng Event
Pagkatapos mag-log in sa opisyal na website ng MEXC, i-click ang tab na Mga Event sa tuktok na navigation bar. Mula sa dropdown na menu, piliin ang Airdrop+ para makapasok sa pahina ng mga event.
2.2 Pumili ng Proyekto at Magrehistro para Sumali
Sa ilalim ng Nagpapatuloy na tab, i-browse ang bagong nakalistang mga event sa proyekto na kasalukuyang available para sa pakikilahok. Pumili ng proyekto na interesado ka at i-click ang Sumali Ngayon.
Tandaan: Ang bawat proyekto ay maaaring may iba't ibang mga panuntunan at kinakailangan sa gawain. Mangyaring sumangguni sa mga detalyeng ipinapakita sa pahina ng event para sa pinakatumpak na impormasyon.
Pagkatapos pumasok sa pahina ng mga detalye ng event, i-click ang button na Magrehistro para Sumali upang sumali sa event. Pakitandaan na maaari ka lang lumahok sa isang Airdrop+ event sa isang pagkakataon. Kapag nagawa mo na ang iyong pagpili, i-click ang Oo sa pop-up na window ng Pagkumpirma ng Pagpaparehistro upang makumpleto ang iyong pagpaparehistro.
2.3 Kumpletuhin ang Mga Gawain para Makakuha ng Mga Pagkakataon sa Lucky Draw
Pagkatapos ng matagumpay na pagrehistro, maaari kang makakuha ng mga pagkakataon sa Lucky Draw sa pamamagitan ng pagkumpleto ng sumusunod na tatlong uri ng mga gawain:
Mga Advanced na Gawain: Kumpletuhin ang Spot o Futures trade para sa mga tinukoy na token. Kapag naabot na ang kinakailangang dami ng kalakalan, matatanggap mo ang katumbas na bilang ng mga pagkakataon sa Lucky Draw. Kung mas mataas ang dami ng iyong kalakalan, mas maraming pagkakataon na maaari kang kumita.
Mga Gawain sa Pagkamit: Pagkatapos makumpleto ang 10 Lucky Draws, maa-unlock mo ang Mga Gawain sa Pagkamit, na may pagkakataong makatanggap ng hanggang 1,000 USDT sa Futures na mga bonus.
Mga Gawain ng Bagong User: Partikular na idinisenyo para sa mga bagong user. Sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga kinakailangang limitasyon ng deposito o pag-abot sa tinukoy na kalakalan sa Spot at mga dami ng kalakalan sa Futures para sa mga itinalagang token, maaari kang makakuha ng karagdagang mga pagkakataon sa Lucky Draw.
Maaari kang lumahok sa maraming uri ng gawain nang sabay-sabay. Kung mas maraming gawain ang nakumpleto mo, mas maraming Lucky Draw ang naiipon mo, na nagdaragdag sa iyong pangkalahatang pagkakataong manalo ng mga reward.
2.4 Gamitin ang Iyong Mga Pagkakataon sa Lucky Draw
Pagkatapos makakuha ng mga pagkakataon sa Lucky Draw sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga gawain, maaari mong piliin ang Mag-draw Ng 1 Beses para magsagawa ng isang draw, o piliin ang I-draw Lahat para gamitin ang lahat ng available na pagkakataon nang sabay-sabay. Ang mga pangunahing reward ay binubuo ng mga bonus sa Futures.
Mga Tala:
1) Ibinibigay ang mga reward sa first-come, first-served basis hanggang sa ma-claim ang lahat.
1) Awtomatikong mag-e-expire ang mga hindi nagamit na pagkakataon sa Lucky Draw sa pagtatapos ng event at hindi ito madadala sa mga event sa hinaharap.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.